Este lunes, un cadáver con múltiples heridas de arma blanca fue hallado en un predio de una fábrica abandonado en calle J.J. Paso al 3700. El cadáver encontrado tenía el rostro desfigurado, según trascendió.

Mientras los investigadores tratan de determinar con precisión si se trata de los restos del santotomesino Jerónimo Monzón, que era buscado desde el jueves de la semana pasada, ahora familiares de su novia denunciaron que ella falta de su hogar desde el sábado.

Si bien la familia no lo reconoció, investigadores aseguran que el cadáver hallado este lunes en barrio Chalet es del adolescente de 15 años que era buscado desde el jueves. La menor de edad tiene 16 y estaba “con mucho miedo” antes de esfumarse.

Ambos son adolescentes y aparentemente lo último que se conoce respecto del trayecto del muchacho es que fue a visitarla a su casa de barrio Fonavi San Jerónimo.

Fue la abuela de la joven la que radicó la denuncia este lunes. La mujer aseguró que no ve a su nieta desde el sábado y que en las horas anteriores se había mostrado con mucho miedo y preocupada por la desaparición de Jeremías.

La adolescente se llama Milagros Belén Altamirano y tiene 16 años. Quien desee aportar datos sobre su paradero a las autoridades puede comunicarse al teléfono 0800-777-0672 (opcion1).

Macabro

Un cadáver con múltiples heridas de arma blanca fue hallado este lunes en un predio de una fábrica abandonado en calle J.J. Paso al 3700.

No obstante, familiares de Jeremías Monzón, un adolescente santotomesino que había desparecido el pasado jueves, cuando salió de su casa para visitar a su novia en uno de los monoblocks de barrio Fonavi San Jerónimo, en la capital provincial, no reconocieron el cuerpo. La precisión sobre su identidad recién se conocerá luego de estudios que se iban a realizar durante la autopsia.

El caso es investigado de manera conjunta por los fiscales Francisco Cecchini y Gonzalo Iglesias, del Ministerio Público de la Acusación. Según trascendió, los primeros indicios apuntan a la participación de menores de edad en el hecho.