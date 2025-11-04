En horas de la madrugada, alrededor de la 1:30, personal del Comando Radioeléctrico UR XIX que realizaba patrullajes preventivos observó a dos personas desplazándose en una motocicleta de baja cilindrada sin luces.

Al advertir la presencia policial, las ocupantes emprendieron la huida a gran velocidad, iniciándose un seguimiento preventivo con el uso de sirenas y balizas, durante el cual desobedecieron la orden de detenerse.

Finalmente, en inmediaciones de calle Mariano Leiva, los efectivos lograron interceptar el rodado, constatando que las ocupantes eran menores de edad.

Se dio intervención a una persona adulta responsable, quien manifestó ser progenitora de la conductora, haciéndose cargo de las menores.

El ciclomotor fue secuestrado preventivamente por carecer de documentación y será remitido a la Municipalidad, conforme lo establece el Decreto N° 460/22.

Se dio conocimiento al Fiscal de Menores en turno, continuándose con las diligencias correspondientes.