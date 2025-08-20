Dos personas murieron y otras dos luchan por su vida después de comer nachos con guacamole en un festival en Italia. Todos sufrieron botulismo, una enfermedad grave provocada por una bacteria que puede estar presente en alimentos contaminados.

El evento gastronómico llamado “Fiesta Latina” tuvo lugar en Cerdeña, Italia, a fines de julio. Las víctimas enfermaron después de consumir el alimento que habían comprado en un puesto callejero.

La primera víctima fue Roberta Pitzalis, de 38 años. La mujer comió el guacamole en el festival y poco después empezó a sentirse mal. Fue atendida en el hospital y murió el 8 de agosto. La autopsia reveló que el deceso se produjo por una combinación de envenenamiento por botulismo y neumonía.

La segunda víctima fatal fue Valeria Sollai, una cocinera de escuela de 62 años. Ella consumió guacamole del mismo lote que Roberta y experimentó malestar. Estuvo internada en grave estado en el hospital durante semanas. Incluso necesitó soporte vital, hasta que finalmente este lunes murió. Las autoridades esperan los resultados de la autopsia.

Roberta y Valeria murieron después de comer guacamole en el festival. (Foto: gentileza The Sun)

Pero no fueron las únicas afectadas: dos menores permanecen hospitalizados después de haber comido el mismo alimento que ellas. Se trata de un nene de 11 años y una nena de 14. Además, otras personas tuvieron que recibir asistencia médica ambulatoria después de haber consumido alimentos del puesto callejero del festival.

El hijo de Valeria, Alessandro, compartió a fines de julio un mensaje a través de su cuenta de Facebook para alertar a la gente y que tenga más cuidado a la hora de consumir comida callejera. “Aconsejo encarecidamente no comer cualquier alimento vendido en los puestos de la calle durante las próximas semanas”, escribió.

A su vez, los organizadores del festival sacaron un comunicado a través de su cuenta de Instagram: “Durante nuestro último evento en Tortoli ocurrió un problema de salud. Aunque aún no tenemos todas las respuestas, hemos optado por pausar la actividad inmediatamente, por sentido de responsabilidad”, expresaron.

“Estamos trabajando con los servicios de salud para comprender exactamente qué sucedió. La seguridad de quienes nos visitan es lo primero. Los mantendremos informados, con la máxima transparencia, en cuanto tengamos determinadas novedades. Muchas gracias por la paciencia, el apoyo y la confianza”, concluyeron.