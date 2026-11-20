La situación generó preocupación entre los pasajeros que esperaban en el andén. La Policía de la Ciudad intervino y detuvo a siete personas.

Dos vendedores ambulantes se pelearon a golpes en la estación Pueyrredón de la línea D del subte y terminaron cayendo juntos a las vías. La situación generó preocupación entre los pasajeros que esperaban la llegada de una formación.

El episodio ocurrió en el andén, donde los dos hombres comenzaron a forcejear. Todo quedó registrado en video por los testigos que presenciaron la escena.

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Ante la presencia de los vendedores en las vías, las formaciones no pudieron circular por ese sector. El servicio registró demoras de aproximadamente cinco minutos hasta que la zona quedó despejada.

@jorgemacri y @Emova_arg te ponen afiches diciendo que hay más policías en el Subte ... y brillan por su ausencia. La incompetencia es TOTAL !! Pelea (creo que entre vendedores ambulantes) en el Subte H, estación Pueyrredón @C5N @todonoticias @eldestapeweb @clarincom https://t.co/qRmbBuGnCo — Diego Biber (@diego_biber) November 18, 2026

Según los videos registrados por los pasajeros, otras personas se bajaron a la traza para intervenir en el enfrentamiento. De fondo, se escucha la preocupación de una mujer que pide que “alguien llame a la Policía”.

En cuestión de segundos, la violencia escaló y otros involucrados -que también serían vendedores ambulantes- se sumaron a la discusión. En el clip se puede ver cómo los implicados se enfrentaron con empujones, piñas y patadas.

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Mientras tanto, los testigos que estaban a bordo de una formación observaban con preocupación la escena. Algunos intentaron intervenir, pero la pelea continuó por unos minutos más. “Váyanse de acá, no se peguen más”, expresó una mujer.

Finalmente, agentes de la Policía de la Ciudad acudieron a la estación para controlar la situación y detuvieron a siete personas.