Drake apostó 300.000 dólares a que Canadá le ganaría a Argentina por las semifinales de la Copa América 2024, generando repudio en redes sociales.

Tras la victoria de Argentina, el youtuber Marito Baracus se burló de Drake por su apuesta y algunos usuarios recordaron la actitud del cantante.

Drake compartió en Instagram el monto de la apuesta y una imagen con la frase "This could get Messi", haciendo un juego de palabras. Perdió los 300.000 dólares apostados.



La noticia de que Drake apostó 300.000 dólares a que Canadá le ganaría a Argentina por las semifinales de la Copa América 2024 generó repudio por parte de los usuarios de las redes sociales, quienes no tardaron en expresar su enojo contra el cantante, sobre todo por la frase que le dedicó Lionel Messi, algo que no le perdonaron. Ahora, con el partido terminado y el triunfo de La Scaloneta, muchos seguidores de la albiceleste festejaron por partida doble: por un lado, por la clasificación. Por el otro, con burlas al músico.

A través de su cuenta de X, el reconocido youtuber Marito Baracus le “gritó” el gol que hizo Julián Álvarez y etiquetó a la celebridad canadiense, lo que hizo recordar a la comunidad tuitera la actitud del artista. “Ya me había olvidado del pelo**** de Drake. Qué tipo jodido Marito jajaja”; “La casa siempre gana, pa”; “Jajaja, te amo Marito”; “Seguro ya está apostando a que Julián hace tres”; “Se quiere matar Drake (ni debe estar viendo el partido”, escribieron algunos.

En las últimas horas, el intérprete de “God´s Plan” utilizó su Instagram, donde tiene 145 millones de seguidores, para compartir el monto en que había hecho la apuesta contra el equipo que dirige Lionel Scaloni. Además, escribió sobre la imagen: “This could get Messi”, con un juego de palabras: reemplazó messy, que inglés significa “lío” o “complicación”, por el apellido del capitán de la selección nacional. “Esto podría complicarse”, dijo, en una traducción al español.

Si su deseo se hubiese cumplido, el cantante habría ganado 2.880.000 dólares, debido a que el sitio de apuestas pagaba 9.60 veces el monto apostado. Sin embargo, no sucedió y perdió lo apostado.

Puede interesarte

Cabe destacar que la decisión arriesgada de Drake se dio luego de que el DT de Canadá, Jesse Marsch, considerara una “ventaja” que su equipo haya disputado un primer partido ante la albiceleste en Atlanta. “Ahora sabemos la calidad y el nivel al que juegan. Eso nos beneficia más a nosotros de lo que los beneficia a ellos”, sostuvo en aquel entonces el entrenador.