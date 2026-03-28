Cuatro personas resultaron heridas tras una explosión por escape de gas ocurrida en la noche del viernes en un comercio de Villaguay, en la intersección de las calles San Martín y 9 de Julio. Testigos indicaron que se escuchó una detonación muy fuerte, seguida de una impresionante llamarada que alertó a los vecinos de la zona.

Bomberos Voluntarios, ambulancias y efectivos policiales se presentaron de inmediato en el lugar para asistir a los heridos y controlar la situación. Personal de tránsito derivó el tránsito en las calles aledañas para garantizar la seguridad de la población. “Se escuchó una explosión muy grande”, sostuvo Agencia del Día Villaguay. Horas más tarde, se confirmó que el fuego fue extinguido.

Según reportes locales, la explosión provocó daños materiales en el comercio afectado, aunque afortunadamente no se registraron víctimas fatales por el momento. Los heridos fueron trasladados a centros de salud para recibir atención médica y se evalúa su estado. Según pudo conocerse, tres de ellos se encuentran en grave estado (de 43, 26 y 23 años) y serán trasladados al Instituto del Quemado. La mujer, de 29, estaría fuera de peligro. Por el momento, se desconocen si eran empleados, clientes o transeúntes.

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El hecho provocó un incendio en la zona céntrica de Villaguay y dejó cuatro personas heridas, tres de ellas con quemaduras de consideración. El estallido habría ocurrido en el patio cervecero mientras se realizaban… pic.twitter.com/srAMm4bd6o — Clarín (@clarincom) March 28, 2026

El operativo en Villaguay incluyó la intervención de bomberos que trabajaron para controlar el escape de gas y evitar nuevos incidentes. La actuación de los equipos de emergencia evitó que la situación se agravara, mientras se aseguraba la zona para la protección de los vecinos. “Hubo una llamarada tras la explosión que fue impresionante”, sostuvo Agenda del Día Villaguay.

La Policía mantuvo un perímetro de seguridad alrededor del comercio, restringiendo el acceso de peatones y vehículos. Las autoridades locales instaron a la población a mantenerse alejada del lugar hasta que finalicen las tareas de control y verificación de seguridad.

Así quedó el lugar tras la explosión

En tanto, un joven de 25 años, que se desempeñaba como mozo en el lugar, fue derivado al hospital de Concordia. “Él tiene también un 40% del cuerpo quemado y se encuentra con asistencia mecánica respiratoria”, agregó.

El cuarto herido, un joven de 23 años, permanece internado en el hospital de Villaguay. Según indicó el subjefe policial, “está consciente y tiene afectados miembros inferiores y superiores con quemaduras, pero no tiene riesgo de vida”.

Un panorama delicado

El funcionario advirtió que la situación sanitaria es dinámica y puede modificarse con el correr de las horas debido a la gravedad de las lesiones. “Este panorama puede cambiar rápidamente por la gravedad en la que se encuentra”, señaló.

En ese sentido, resumió: “Son cuatro los damnificados, uno el único que estaría medianamente en un estado grave de salud, los otros tres están gravísimos”.

El siniestro, que se habría originado por una acumulación de gas y la posterior explosión de tubos, es investigado por peritos mientras continúa la preocupación por la evolución de los pacientes.