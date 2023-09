Dua Lipa dijo de "Cien años de soledad" que es una increíble novela y la hechizaron los elementos fantásticos de la novela de Gabo.

Gabriel García Márquez y su obra no solo han cautivado a los lectores en español, pues al parecer, no importa el idioma al que se traduzcan sus creaciones, pues generan la misma fascinación.

Así quedó demostrado con la publicación de la cantante londinense Dua Lipa, que recomendó Cien años de soledad, obra que, según confesó, la tiene atrapada.

Así lo dio a conocer a través la cuenta de Instagram service95, una plataforma editorial global en la que la cantante recomienda libros y cultura en general, pues se considera una curadora cultural.

Y es que su lectura para octubre está relacionada con la familia Buendía y los sucesos que vivieron en Macondo.

Sobre el libro, la cuenta escribió: “Estamos muy emocionados de anunciar la lectura mensual de Dua para octubre: 100 años de soledad por Gabriel García Márquez”.

Pero, la reseña de Dua Lipa sobre Cien años de soledad con la que acompañó la publicación fue lo que llamó la atención, pues describió la historia como increíble y confesó que la había hechizado por los elementos fantásticos con los que Márquez le dio vida a la historia de la familia Buendía.

“Esta increíble novela me ha hechizado. Me cautivaron los elementos fantásticos que viven junto a la realidad y me encantó cómo el tiempo se balancea y se balancea en la ciudad ficticia de Macondo”.

Dua Lipa también aseguró que se vio representada en el actuar de varios integrantes de la familia Buendía, pero que el hecho de perderse en los elementos narrativos que plasmó el escritor colombiano en la historia hace parte de vivir el libro mientras se está leyendo.

“Cierto, a veces tuve que encontrar mi camino por los muchos Aurelianos y José Arcadios que poblan las siete generaciones de la familia Buendía. Pero perderse y sucumbir ante el dominio de la narración de Gabriel García Márquez es parte de la alegría de este cuento épico”.

Inclusive, la cantante confesó que mientras leía el libro tuvo que detenerse para reflexionar sobre temas trascendentales de la vida como, por ejemplo, el amor y la guerra; como también, sobre la importancia de la soledad en la vida.

“En el camino, me encontré reflexionando sobre el amor y la guerra, los lazos familiares, las consecuencias de la modernidad y, por supuesto, los muchos significados de la soledad. Es irresistible”

Luego de que la artista diera a conocer su punto de vista sobre la obra del nobel colombiano, varios seguidores dejaron mensajes en apoyo a la recomendación, inclusive, en uno de elos le dijeron que era una colombiana más.

“Mucha linda”; “VIVA COLOMBIA”; “Entiendo a Dua Lipa porque llevo como cinco años leyendo ese libro”; “Hermana eres colombiana, mi gente latinoamericana. La arepa es colombiana. Te queremos parcera. No dejaste ni los 100 años de soledad. ¿Te gustó el salitre mágico?”; “El mejor de los libros de todos los tiempos”; “Ya denle la nacionalidad, por Dios”.