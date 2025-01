Nico Occhiato ruborizó a Flor Jazmín Peña al contar en vivo, en Nadie Dice Nada, que duerme completamente desnuda. Sí, como Dios la trajo al mundo.

Nico Occhiato: -Flor tiene un tema. Hay cosas que no le dan nada de miedo y otras que le dan por demás. Se asusta mucho. Por ejemplo, voy a comprar algo y cuando vuelvo su asusta.

Flor Jazmín Peña: -Lo encuentro en lugares. El otro día salí de bañarme. Estaba completamente en bolas, abro la puerta y en la oscuridad había una persona, acostada y desnuda.

Nico: -No, no me encontrás en lugares, vivo ahí.

Flor: -Me cagué toda. De repente hay un tipo desnudo en la oscuridad...

Nico: -No hay un tipo, soy yo en mi pieza.

Santi Talledo: -Perdón, acaba de decir que él estaba desnudo y que ella estaba desnuda...

Flor: -Nos íbamos a dormir.

Santi: -Duermen desnuditos.

Momi Giardina: -”Las dos desnuditas”.

Nico: -Y sí, obvio.

Santi: -¿Vos dormís en bolas Nico?

Nico: -No, con un bóxer. Ella sí.

Momi: -¿Vos toda, amiga?

Flor: -Dicen que está bueno ventilar un poco la vagina. Pegale una ventileta cada tanto.