Milton, jugador del club Mitre de la vecina localidad, fue apuñalado durante la madrugada. Allegados fueron a la casa de uno de los sospechosos y la incendiaron. También hubo roturas en el hospital municipal. Una colecta solidaria permitió juntar dinero para el sepelio ante la difícil situación económica de la familia. Dos hombres de 18 y 39 años fueron arrestados por el hecho

Un joven de 20 años murió este domingo a la madrugada luego de ser apuñalado en Pérez en una gresca entre un grupo de personas. La víctima era futbolista del club Mitre de la vecina localidad y, ante la complicada situación económica de sus familiares, se organizó una colecta para cubrir el costo del sepelio. Por el hecho, había dos detenidos. Allegados del muchacho asesinado incendiaron la casa de uno de los sospechosos.

El crimen ocurrió cerca de las 3 de la madrugada de este domingo, en la esquina de Rearte y María Teresa, cuando un llamado al 911 alertó sobre un enfrentamiento con armas blancas y disparos. Al llegar al lugar, personal policial, encontró a un joven gravemente herido.

La víctima, identificada como Milton Lautaro Sosa, de 20 años, fue trasladada de urgencia por vecinos al hospital municipal El Guri, donde los médicos constataron su fallecimiento a causa de una herida de arma blanca.

De acuerdo con el parte policial, los efectivos identificaron rápidamente al presunto autor del homicidio: un joven de 18 años, quien fue detenido en el lugar y se le secuestró el cuchillo utilizado en el ataque.

También fue arrestado un hombre de 39 años, acusado de haber realizado detonaciones con una pistola calibre .38, que fue secuestrada junto con varias vainas servidas. Ambos arrestados serán llevados a audiencia imputativa esta semana.

Poco después de conocerse la noticia del crimen, familiares y allegados a la víctima se dirigieron hasta la vivienda del principal sospechoso y le prendieron fuego a la casa, en medio de una tensa reacción vecinal. Además, se reportaron daños en el hospital, donde se rompió un vidrio durante los disturbios.

La fiscal de Homicidios Dolosos Georgina Pairola intervino en el caso. En tanto, vecinos de Pérez realizaron una campaña solidaria para recaudar fondos destinados a los gastos del sepelio, que fueron rápidamente cubiertos según informó el sitio Portal Pérez.