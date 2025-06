Un joven de 18 años fue asesinado este jueves por la noche tras recibir una puñalada en el pecho. El hecho ocurrió en La Pampa al 6900, en barrio Loyola y tiene como único detenido a un hombre de 29 años, que habría mantenido una fuerte discusión con la víctima por cuestiones supuestamente vinculadas al consumo de estupefacientes.

Un cuerpo en la vereda

El hecho se desató alrededor de las 23:30 en una vivienda ubicada en La Pampa 6965, en barrio Santa Rita. Personal del Comando Radioeléctrico fue comisionado por la central de emergencias ante un llamado que alertaba sobre detonaciones contra una casa y una persona herida.

Al llegar, los efectivos encontraron a un joven tendido en la vía pública, con una herida punzocortante en el pecho. Se trataba de C. B., de 18 años, quien, según testigos, salió tambaleante desde el interior del domicilio y se desplomó en la vereda.

Minutos después arribó una unidad del Sies 107, cuyo personal realizó maniobras de reanimación, pero finalmente constató el deceso a las 23:55. Paralelamente, la policía logró identificar al presunto agresor: L. G., de 29 años, quien permanecía dentro de su vivienda.

En el lugar se secuestró una cuchilla ensangrentada, rastros de sangre en el interior del inmueble, y se halló material estupefaciente, el cual fue incautado por agentes de la Policía de Investigaciones (PDI).

Intento de linchamiento

La tensión en el barrio creció con rapidez. Numerosos allegados y vecinos de la víctima comenzaron a rodear la zona del crimen, con claras intenciones de hacer justicia por mano propia.

Ante esto, y para evitar que fuera linchado, la policía debió sacar al detenido en un patrullero a toda velocidad, en medio de gritos e insultos. "El barrio se le fue encima, si no actuaban rápido, lo mataban ahí mismo", relató un testigo.

Un vínculo conflictivo

Según las primeras averiguaciones, tanto la víctima como el victimario se conocían desde chicos y eran vecinos del barrio. "Estaban siempre juntos, pero últimamente esa casa se había transformado en un rejuntadero. El fallecido entraba y salía todo el tiempo, pero qué hacían ahí adentro, no sabemos", contó un vecino.

Las primeras versiones apuntan a una cuestión vinculada al consumo de estupefacientes. Una discusión por una deuda habría desencadenado una fuerte pelea que terminó con el fatal desenlace: un puntazo certero en el pecho, muy cerca del corazón.

No obstante lo dicho no es más que una versión y los investigadores no descartan que el crimen pueda haber tenido otra motivación.

La causa judicial

El fiscal de Homicidios, Dr. Andrés Lacuadra, tomó intervención en el caso. Ordenó el trabajo de los peritos en el lugar, el secuestro de elementos clave (arma blanca, droga) y el traslado del imputado a la Seccional correspondiente.

Ya en las primeras horas del viernes, el funcionario dispuso la detención formal de L. G. bajo la figura de Homicidio simple, y se espera que en las próximas horas sea imputado ante la justicia.

"Una cuadra tranquila"

El crimen conmocionó a los vecinos del barrio Santa Rita. "Esta cuadra es tranquila, nunca pasó algo así. Nos sorprendió a todos. A los dos los conocíamos de toda la vida", dijo una vecina, que además confirmó que el ataque ocurrió en medio del partido de la Selección Argentina. "No se escucharon gritos ni nada. Hasta que empezaron a llegar los patrulleros, no nos dimos cuenta de lo que había pasado".

Respecto a los disparos de arma de fuego que algunos vecinos dijeron oír, se presume que alguien cercano a la víctima habría pasado corriendo y efectuado tiros al aire como represalia, aunque esto aún está siendo investigado.