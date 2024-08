Una usuaria de X compartió en su perfil una captura de pantalla con la conversación que mantuvo con una clienta a través de WhatsApp, mostrando su enojo por la forma en que le consultaron los precios de sus productos. En el mensaje, la clienta había escrito simplemente "Info", lo que generó una reacción inesperada por parte de la emprendedora.

La usuaria, identificada como @metelefunk, publicó la imagen acompañada del mensaje: "¿Perdí una clienta? No lo creo ¿Me saqué las ganas? Sí". En la captura, se puede leer la respuesta de la emprendedora: "¿De qué? Se saluda: ‘Hola, ¿te puedo pedir información, por favor?’ Igual prefiero no pasarte info porque clientas así preferimos no tener". La conversación finaliza con una frase contundente: "Edúquese de una vez y para siempre, señora".

La publicación rápidamente generó opiniones divididas en las redes sociales. Algunos usuarios coincidieron con la emprendedora, argumentando que es importante tener buenos modales al solicitar información.

Sin embargo, una gran parte de los comentarios cuestionaron la actitud de la vendedora, señalando que no es la mejor manera de tratar a los potenciales clientes. “Dedícate a otra cosa, te aseguro que ventas no es lo tuyo”, comentó una usuaria en tono crítico.