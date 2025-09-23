El propietario de una casa se encontró con el horror después de desalojar a su inquilina por no pagarle el alquiler. Cuando fue a limpiar la propiedad, encontró restos de un bebé muerto adentro de una bolsa oculta en un ropero. Inmediatamente dio aviso a la Policía: los agentes encontraron tres más.

El dramático hallazgo ocurrió el pasado 13 de septiembre en Pensilvania, Estados Unidos. Ese día, Brent Flanigan entró por primera vez a la casa que había quedado desocupada en agosto, después del desalojo de Jessica Mauthe, de 39 años. Sin embargo, al entrar, sintió un fuerte olor y al inspeccionar el lugar, se topó con el macabro escenario.

Los agentes revisaron la propiedad y descubrieron otras dos bolsas ocultas en el ático, y cada una de ellas contenía un bebé muerto dentro. Inmediatamente se iniciaron acciones judiciales y la mujer fue acusada ese mismo día de homicidio criminal y abuso de un cadáver, según la Policía Estatal de Pensilvania (PSP).

La mujer había metidos los cuerpos en bolsas y los había escondido en distintos lugares de la casa. (Foto: CBS Pittsburgh/YouTube)

Mientras tanto, las autoridades continúaban con las pericias en la propiedad. Cinco días después, encontraron otro conjunto de restos de bebé escondidos, por lo que hasta el momento fue acusada por la muerte de cuatro niños, según informó el canal de televisión estadounidense WTAE.

Qué dijo la mujer sobre los restos de los bebés encontrados en su casa

Jessica Mauthe admitió haber escondido los cuerpos de tres de los bebés encontrados. Dijo que lo hizo poco después de dar a luz en su casa, según consta en la causa, a la que tuvo acceso el canal CBS News.

En la declaración dio su versión sobre cómo fueron las muertes; dijo que hace unos seis años, tuvo un parto en el baño y se desmayó justo después de escuchar al recién nacido “lloriquear”. Cuando recuperó la consciencia, el bebé estaba muerto.

La casa en donde se descubrió el horror. (Foto: CBS Pittsburgh/YouTube

También dijo que en otra ocasión dio a luz a otros dos bebés y que uno de ellos murió después de que lo envolviera en una toalla. “Ella podía escuchar al niño haciendo varios ruidos (...) lo envolvió en una toalla alrededor de todo el cuerpo y permaneció ahí hasta que dejó de hacer ruidos”, dijo la policía sobre el relato de la mujer sobre la muerte de uno de los bebés, según el Post-Gazette.

Sobre la muerte del tercero de ellos no trascendieron detalles. Los investigadores dijeron que Mauthe nunca buscó atención médica para ninguno de los bebés y nunca notificó a nadie sobre su existencia. Respecto al cuarto niño, la mujer no hizo comentarios hasta el momento.

Mauthe es madre de dos hijos, de 6 y 8 años, y su marido está en la prisión, según informó el canal CBS Pittsburgh. Desde el macabro hallazgo, permanece detenida en la cárcel del condado de Armstrong sin derecho a fianza. Enfrenta cargos por homicidio criminal, homicidio involuntario, ocultamiento de la muerte de los niños y abuso de cadáver. La investigación continúa.