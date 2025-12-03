Un fuerte incendio sacudió este miércoles una concurrida zona comercial en la ciudad de Mansura, en la provincia de Dakahlia, al norte de Egipto. El siniestro ocurrió en un depósito de ropa mayorista dentro de un mercado —conocido como Souq al-Khawagat— donde hay cientos de comercios y pasillos angostos, según informó la prensa internacional.

De acuerdo con un comunicado oficial de la provincia, murieron al menos cinco personas y otras trece resultaron heridas, la mayoría por inhalación de humo. Las víctimas fueron derivadas a hospitales cercanos, y se desactivó el suministro de electricidad y gas en el edificio afectado y en inmuebles aledaños para evitar la propagación del fuego.

El fuego —cuyas causas aún se investigan— se desató en un depósito de ropa mayorista distribuido en cuatro pisos. El mercado es un punto comercial clave para la ciudad y alberga docenas de negocios. El desastre generó conmoción entre comerciantes y vecinos, y las autoridades locales dispusieron realizar peritajes para determinar el origen del incendio.

Por su parte, los heridos —cuyos nombres no fueron difundidos— se encuentran internados, mientras las autoridades iniciaron operativos de inspección para garantizar la seguridad en los establecimientos de la zona. El episodio revive el debate sobre los controles de seguridad en lugares de alta concurrencia comercial en Egipto.