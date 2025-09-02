Al menos tres personas murieron y más de 100 resultaron heridas cuando un tren de pasajeros descarriló el sábado en el oeste de Egipto, informaron las autoridades. El incidente se suma a una serie de accidentes ferroviarios en el país en los últimos años.

El tren viajaba hacia El Cairo desde la provincia de Matrouh, en la costa norte del país, cuando siete de sus vagones se salieron de las vías. Dos de ellos volcaron, según indicaron las autoridades ferroviarias en un comunicado oficial.

El Ministerio de Salud precisó que se enviaron 30 ambulancias para trasladar a los heridos a distintos hospitales de la zona. Los equipos de emergencia trabajaron para atender a los pasajeros y controlar la situación en el lugar del descarrilamiento.

Esta imagen, extraída de un video, muestra un tren de pasajeros descarrilado en Matrouh, al noroeste de El Cairo, Egipto, el domingo 31 de agosto de 2025. (Foto AP)

Investigación en curso

El Ministerio de Transporte y la Autoridad Nacional de Ferrocarriles de Egipto (ENRA) anunciaron que investigan las causas del accidente, que aún no fueron aclaradas. Ambos organismos aseguraron que cualquier responsable del descarrilamiento será sancionado según la ley. Además, se enviaron cuadrillas técnicas para limpiar los escombros y restablecer los servicios lo antes posible.

El Ministro de Salud, Dr. Khaled Abdul Ghaffar, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y deseó pronta recuperación a los heridos, según informó la BBC. El funcionario visitó el lugar del accidente para supervisar la respuesta de emergencia y luego recorrió los hospitales donde fueron trasladadas las víctimas.

Esta imagen, extraída de un video, muestra el lugar del descarrilamiento de un tren de pasajeros en Matrouh, al noroeste de El Cairo, Egipto, el domingo 31 de agosto de 2025. (Foto AP)

Los descarrilamientos y choques de trenes son frecuentes en Egipto debido a un sistema ferroviario antiguo y a problemas de gestión. En octubre pasado, una locomotora chocó contra la parte trasera de un tren de pasajeros con destino a El Cairo en el sur del país, dejando al menos una persona muerta y varios heridos.

En los últimos años, el gobierno egipcio anunció planes para modernizar la red ferroviaria. El presidente Abdel Fatah el-Sisi indicó en 2018 que serían necesarias alrededor de 250.000 millones de libras egipcias, equivalentes a 8.130 millones de dólares, para renovar de manera adecuada las vías y mejorar la seguridad del transporte ferroviario.