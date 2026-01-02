Sofía Jiménez, más conocido como Sofía Jujuy o simplemente, Jujuy, comenzó el 2026 con una noticia que sorprendió a sus seguidores: confirmó que está de novia a través de sus redes sociales. La modelo compartió la novedad en la madrugada del 1 de enero, acompañando el anuncio con un mensaje cargado de emoción.

“Juré que no me iba a volver a pasar”, expresó. La publicación reflejó la sorpresa y el entusiasmo que marcaron este nuevo inicio en su vida sentimental. El anuncio se realizó en un video difundido en Instagram, donde la modelo vistió un traje blanco tradicional y se sumó al conocido ritual de Año Nuevo, que sugiere a quienes buscan el amor pasar bajo la mesa en el cambio de año.

La influencer apareció junto a un joven cuya identidad no fue revelada, y la escena terminó con ambos compartiendo muestras de cariño, entre besos y abrazos para recibir el 2026. La publicación incluyó una frase que resonó entre quienes siguen la vida de la influencer: “Tengan cuidado con lo que intencionan, el 2026 viene con todo parece. Arranqué el año de novia. WOW”.

Las imágenes reflejaron a Jujuy sonriente, tímida y cercana, sumando gestos románticos y un ambiente de complicidad con su pareja. Este contenido capturó la atención del público y motivó una respuesta masiva en redes sociales.

Las reacciones no tardaron en llegar: el video provocó entusiasmo y múltiples muestras de apoyo. Sus seguidores valoraron la espontaneidad y alegría de la modelo, quien mostró una actitud a pura felicidad durante el anuncio. Las imágenes y palabras compartidas por la influencer ofrecieron un retrato directo del inicio de una nueva etapa sentimental inesperada para ella misma.

El contexto de este nuevo vínculo toma relevancia a partir de la ruptura pública con Bautista Bello en 2023. En aquel entonces, la separación fue motivada por una infidelidad del polista, conocida tras la difusión de imágenes en redes sociales y mientras Jiménez participaba en un reality en Europa. La modelo expresó públicamente su dolor: “Ustedes me conocen, soy muy transparente y no puedo mentir. La verdad es que estoy rota, partida al medio, estoy desilusionada, en shock también”. Ese episodio generó un impacto profundo y marcó una etapa de introspección en su vida afectiva.

En una nota con el Pollo Álvarez en septiembre de este año, la animadora se refirió al momento de introspección que vivía: “El último tiempo estoy buscando esa paz interior. Trabajar con la exposición y en este mundo tan acelerado es un tema. La vida creo que está siendo como muy acelerada, pero personalmente hablo de mi laburo y de mi área, que vivís como al palo, ¿viste? Todo el tiempo vas de un lado al otro, no tenés un trabajo fijo, como puede ser el de oficina. Estar tanto tiempo con la exposición o trabajando para afuera te da la necesidad urgente de tener paz adentro y después afuera, pase lo que pase. Pero sí. Estoy en paz conmigo".

Jujuy contó que la clave fue la “meditación y obviamente terapia, que siempre hace muy bien”: “Ya hace como seis años que voy con Lu, mi psicóloga. Ahora voy una vez por mes, pero en los momentos de crisis capaz iba una vez por semana. Cuando empecé con ella, yo salía de una relación de muchos años y tenía la intención de no repetir cosas que no me habían hecho bien.

Con la llegada de 2026 y este nuevo anuncio, Sofía Jiménez transmitió ante sus seguidores una renovada confianza en el amor. Después de atravesar desilusiones y momentos difíciles, su mensaje de inicio de año simbolizó la posibilidad de un renacer sentimental. Las imágenes y palabras de la modelo reflejaron la magnitud y el valor de los nuevos comienzos, incluso cuando estos llegan sin previsión y transforman los sentimientos.