El Chino Darín publicó en sus historias de Instagram una imagen que muestra a su padre, Ricardo Darín, en un momento de intimidad junto a su nieto Dante. El bebé, hijo del actor y de Úrsula Corberó, nació el 9 de febrero de 2026 en Barcelona y está próximo a cumplir ocho meses.

En la foto, que fue acompañada con el texto el abuelo y un emoji de corazón, se observa al actor sosteniendo al pequeño con ambos brazos mientras intenta dormirlo. Esta escena familiar se suma a otras publicaciones recientes donde se ha visto al niño, quien ya muestra sus primeros dos dientes.

El actor se ha referido en diversas oportunidades a su rol como abuelo. Durante su participación en el Festival de San Sebastián, donde presentó la película Lo dejamos acá, el intérprete expresó su felicidad por esta etapa personal: “Tengo un nieto, ¿cómo no voy a estar contento? Un bebé que es el hijo de mi hijo, que me mira y se ríe”.

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Ricardo Darín también confesó anteriormente que le agrada la palabra abuelo y destacó la emoción que sintió al ver a su hijo en su nuevo rol como padre tras el nacimiento de Dante. Debido a sus compromisos profesionales y a la distancia, el actor aprovecha cada encuentro para disfrutar de su nieto.