Rodolfo Sancho ha dado un importante paso al frente para pedir el "máximo respeto" después de que su hijo mayor haya sido acusado por el presunto asesinato de Edwin Arrieta Arteaga en Tailandia.

Ahora, y tras poner rumbo a Tailandia, Rodolfo Sancho ha dado un paso al frente para aclarar la situación.

Daniel Sancho Bronchalo (29 años) se ha convertido en el protagonista indiscutible del crimen más sobrecogedor de los últimos tiempos. El hijo de Rodolfo Sancho ha sido acusado de asesinar y descuartizar a Edwin Arrieta Artega (44 años), un crimen que él mismo ha confirmado a las autoridades de Tailandia y por el que se encuentra bajo arresto policial: “Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén”

"Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hechoSoy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", dijo el joven.

Rodolfo Sancho, en un comunicado remitido a Europa Press, ha pedido el "máximo respeto" tanto para su familia como para su hijo. El actor español, que se encuentra en shock por lo ocurrido ha pedido expresamente que no se hagan públicas "informaciones que pudieran interferir en el desarrollo de la Justicia y en el correcto procedimiento de la investigación, así como cualquier acción diplomática que pudiera estar en curso".

El hijo de Sancho Gracia está viviendo una auténtica pesadilla y ya habría aterrizado en Tailandia para conocer en primera persona cuál va a ser la pena a la que se enfrenta su hijo después de haber confesado el asesinato de Edwin.

En las últimas horas, Rodolfo Sancho ha roto su silencio tras la detención de su hijo Daniel Sancho. Mediante un comunicado el actor pedido "máximo respeto" para su hijo y su familia en estos momentos.

Después del comunicado emitido este domingo 6 de agosto, una reportera de 'Europa Press' ha hablado con Rodrigo Sancho, hermano de Rodolfo Sancho. "La situación está muy complicada", dijo antes de entrar en su casa.

Rodrigo Sancho desconocía que su hermano Rodolfo había emitido un comunicado este domingo. "No lo sabía, la verdad", cuenta ante la reportera.