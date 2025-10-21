En la recta final del juicio por el femicidio de Alejandra Abbondanza, el acusado de ser el autor material, Agustín Chiminelli, dijo sus últimas palabras ante el Tribunal de Campana, reconoció el crimen y pidió perdón a la familia de la víctima.

“Quiero manifestar el dolor que tengo. Estuvo mal lo que hice. Quiero pedir perdón a la familia de Alejandra. Sé que es algo difícil, perdonar algo tan feo que pasó, pero estoy muy arrepentido de lo que hice, fue algo horrible”, declaró ante los jueces, en la audiencia de este martes.

El acusado también insistió en que actuó solo y desligó a sus padres, Rubén Chiminelli y Liliana Sánchez, -también enjuiciados- de cualquier responsabilidad. “Yo actué solo en todo momento, mis viejos no tienen nada que ver, son gente de bien, yo también lo era, pero la mala vida que llevaba me llevó a este desenlace tan horroroso”, aseguró.

Agustín Chiminelli y sus padres, acusados de homicidio. (Foto: TN)

Y agregó: “Pido a Dios que le dé fuerzas a la familia de Alejandra para seguir. He hecho algo que no tiene remedio, pero quiero trabajar día y noche para poder cambiar y ser buena persona”.

La lectura del veredicto, donde se conocerá la decisión de los jueces, se llevará a cabo el próximo viernes, a las 12. Chiminelli enfrenta una condena de prisión perpetua.

El joven afronta no solo una acusación por el crimen, sino también por el abuso sexual de dos jóvenes, hechos que habrían ocurrido en la casa donde mataron a Alejandra. Por esos casos, la fiscalía pidió 20 años de prisión y por el femicidio la pena máxima. En cuanto a los padres, también fueron imputados por ambos hechos, por presunto encubrimiento.

Puede interesarte

El pedido de justicia de la familia: “El silencio también mata”

Durante la audiencia de este martes, habló Ana María Abbondanza, hermana de la víctima, que se paró frente al tribunal para exigir justicia y recordar el horror que vivió su familia.

“Estoy acá para hablar por mi hermana Alejandra. Para hablar por su hija, por su pareja, por nuestra familia. Para hablar por mí. Hace un año, Alejandra fue asesinada de forma brutal. No fue un impulso. No fue un error. Fue un acto atroz: la descuartizaron, la quemaron, intentaron hacerla desaparecer. Pero no pudieron. Porque Alejandra vive en cada persona que la amó. Y porque yo estoy acá para nombrarla, para pedir justicia, para que no se repita”, expresó.

El cuerpo de María Alejandra Abbondanza fue hallado descuartizado en la casa de Chimielli. (Foto: Facebook)

Ana María apuntó también contra los padres de Chiminelli, que, según la acusación, presenciaron o supieron del crimen y no hicieron nada para evitarlo ni denunciarlo, al contrario, contribuyeron para que eso pasara.

“El crimen no ocurrió en soledad. Esa noche, en esa casa, había adultos. Personas que escucharon, que vieron, que sabían. Personas que no hicieron nada. Que no llamaron a la policía. Que no protegieron a Alejandra. Que negaron su humanidad. Que intentaron encubrir lo que pasó”, denunció.

“Hoy esas personas están siendo juzgadas. Niegan haber sabido. Niegan haber escuchado. Niegan haber ayudado. Pero el silencio también mata. La indiferencia también es cómplice”, remarcó la hermana de Alejandra, visiblemente conmovida.

Agustín Chiminelli y sus padres están siendo juzgados por el femicidio de Alejandra Abbondanza. (Foto: Facebook)

En su declaración, Ana María expresó: “La Justicia no puede mirar para otro lado. No puede aceptar que en una casa se cometa un crimen atroz y nadie sepa nada. No puede permitir que el miedo, la comodidad o el vínculo familiar sean excusas para la inacción. Porque si lo hace, está diciendo que nuestras vidas valen menos. Que el amor no importa. Que el dolor se puede ignorar”.

“Yo les pido, con todo lo que soy, que condenen a quienes callaron. Que reconozcan que el silencio fue parte del crimen. Que le den a Alejandra, a su hija, a nuestra familia, la reparación que merecemos”, reclamó.

Puede interesarte

La hermana de la víctima cerró su testimonio con un mensaje contundente: “No podemos cambiar lo que pasó. Pero podemos decidir qué sociedad queremos ser. Una que protege. Una que escucha. Una que no permite que el horror se esconda detrás de una puerta cerrada. Gracias por escucharme. Que el nombre de Alejandra sea justicia”.