Weverton, arquero de Gremio, tuvo una particular reacción al enterarse de que sería convocado para disputar el Mundial 2026 con el Brasil de Carlo Ancelotti: el futbolista de 38 años se desmayó en medio del festejo.

La noticia de la convocatoria de Weverton para integrar la verdeamarela se conoció el lunes. Sin embargo, las imágenes del episodio recién salieron a la luz en las últimas horas del miércoles.

La grabación fue captada por una de las cámaras de seguridad instaladas en la casa del arquero. En el video puede escucharse el momento exacto en el que Ancelotti menciona su nombre entre los convocados.

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Acto seguido, familiares, amigos y el propio Weverton comienzan a saltar y celebrar la noticia.

Pero la alegría del arquero duró apenas unos segundos. Instantes después de iniciar el festejo, las imágenes muestran cómo el integrante del conjunto de Luis Castro se desploma sobre un sillón y luego cae al piso.

"Desmayo"



Porque WEVERTON, el arquero del GREMIO, grabó su reacción al momento donde se enteró que fue convocado a la SELCCIÓN DE BRASIL.



La emoción fue tal que SE TERMINÓ DESMAYANDO.pic.twitter.com/zJqvsp4IVe — Tendencias Deportes (@TendenciasDepor) May 21, 2026

Debido a la efusividad del momento, ninguno de los presentes advirtió de inmediato lo ocurrido ni acudió a asistirlo. De todos modos, el episodio no pasó a mayores y Weverton recuperó rápidamente la conciencia.

En diálogo con G1, durante una conferencia de prensa el martes, el arquero habló sobre lo sucedido: “Para ser sincero, ni siquiera sé qué pasó ayer. Creo que tuve un pequeño desmayo. Ya he visto las imágenes varias veces y le he dado gracias a Dios por haberme salvado de que mi hermano no me aplastara la cabeza. Quizás lo que se suponía que iba a ser un momento de alegría podría haber sido una tragedia”.

Y agregó: “Creo que no había mejor manera de expresar lo que sentimos en ese momento. Así es nuestra familia. Mi hermana también es muy inquieta, corre de un lado para otro, pero vivimos esto intensamente. Sabemos lo mucho que representa para todos nosotros y cuánto valor tiene profesionalmente. Como persona sigo siendo el mismo, pero profesionalmente esto aporta muchísimo valor, no solo para mí, sino también para Grêmio”.

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El arquero de Gremio disputará su segundo Mundial. Formó parte del plantel de Brasil en Qatar 2022 y jugó 10 minutos en los octavos de final, en la victoria por 4-1 sobre Corea del Sur. También integró el equipo que disputó la Copa América 2021 y fue titular en la conquista de la medalla de oro olímpica en Río 2016.

Antes del entrenamiento del Tricolor del martes, el arquero fue homenajeado por sus compañeros y el cuerpo técnico en el Centro de Entrenamiento Luiz Carvalho. Además, recibió una figurita personalizada del club para el álbum del Mundial. El plantel también organizó una especie de rito de iniciación al comienzo de la práctica, en el que Weverton debió superar una prueba en el campo de entrenamiento.