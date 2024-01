La atención se centra en los rumores de un posible romance entre Lucía y Nicolás, otro concursante del programa. La sorpresa radica en que Lucía ha estado en una relación de larga duración, siempre hablando abiertamente sobre su novia. No obstante, la fiesta de la noche anterior culminó con un apasionado beso entre los dos hermanitos, desatando la furia de las redes sociales y consolidando este nuevo y controvertido capítulo en la historia de Gran Hermano.

Este giro inesperado en la trama ha llevado a la audiencia a seguir cada detalle de cerca, elevando aún más la popularidad del programa que, sin lugar a dudas, se mantiene como el favorito de la televisión argentina.

En la ya tradicional fiesta de los viernes en la casa de Gran Hermano se convirtió en un verdadero caos. Los eventos que se sucedieron durante el programa generaron una avalancha de contenido en las redes sociales, donde los clips que capturan los momentos más destacados no dejan de compartirse. Sin embargo, un incidente en particular desató un escándalo aún mayor, ya que involucra a Lucía Maidana, una participante que hasta hace poco mantenía un perfil bajo y había emocionado a todos con su conmovedora historia de vida.

Semana a semana los participantes de Gran Hermano se van acercando cada vez más ya sea por estrategia o por afinidad. En este caso a se la vio muy cerca de durante este última semana y en una de las ocasiones los participantes tuvieron una charla muy íntima.

Cara a cara y tomados de las mano con un beso en el cachete y un fuerte abrazo al final los jugadores abrieron su corazón y tuvieron una charla íntima. Luego de eso Lucia le dijo algo muy fuerte a Nicolás y podría ser el comienzo de una estrategia o el comienzo de un nuevo amor dentro de la casa.

"Gracias por devolverme eso de poder confiar en un hombre y poder verte de otra manera, abrazarte, poder estar con vos, reirme. Me devolviste algo que me alguien me había sacado, gracias.", le dijo Lucía a Nicolás luego le dio un fuerte abrazo.