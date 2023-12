-Bicho, ¿cuándo asumís?

-No sabemos cuándo se va a entregar el mando, esperemos que sea mañana (por este lunes), estamos atrasados, necesitamos empezar a trabajar rápidamente.

-¿Tenés el técnico?

-Este lunes vamos a dar a conocer el nombre del nuevo entrenador. No tiene nada que ver con lo que puede pasar en Afa con el reclamo que se hizo para que se anule el descenso. Ya tenemos cerrado con él.

-O sea que es el mismo si Colón juega en el ascenso o si Afa le devuelve la categoría…

-Es el mismo, por más que juguemos en Primera o en el ascenso. Respecto de los jugadores, tenemos un listado y un equipo, hoy, de Primera División. Hay mucha fe en la base que está.

-¿Por qué no lo decís ahora si ya tenés cerrado el nuevo entrenador?

-Porque quiero decirle primero al grupo de 42 personas que me acompaña y los colaboradores. Sólo tres personas sabemos el nombre del técnico para proteger la identidad. El resto, no lo sabe. Y quiero que ellos se enteren antes que todos.

-Se dice que este lunes hay una reunión en Buenos Aires con Tapia por el tema del reclamo que presentó Colón. ¿Alguien del club te habló de este tema?

-No hablé con nadie del club sobre este tema.

-¿No te parece que alguno de ustedes debiera participar si es cierto que habrá una reunión con Tapia?

-Algunos de mis compañeros o yo mismo deberíamos participar. Si bien Vignatti es presidente hasta que entregue el mandato, tenemos la legítima aspiración por haber sido electos. Estamos esperando que nos entreguen este mismo lunes el mandato. Y si no, que nos comuniquen cuándo.

-¿Te tenías confianza en ganar?

-Nos teníamos mucha confianza porque la gente nos conoce y nos alentaba. Suponíamos, entonces, que nos iban a apoyar con el voto. Es una lista muy valiosa por la gente que tenemos.

-¿Vas a hacer una convocatoria a los otros candidatos?

-Nosotros no convocamos, se tienen que autoconvocar. El que tenga algo importante para el club, lo vamos a escuchar. El club no es nuestro, es de los socios. Nosotros somos meros administradores del club. Y cualquier socio que tenga una inquietud, será escuchado.

-¿Vas a hacer una auditoría?

-Va a ser una auditoría interna para saber dónde estamos parados y con qué dinero vamos a afrontar la temporada.

-¿Estás al tanto de que este lunes hay una reunión de la mesa de la B Nacional?

-Tengo esa información pero hasta que no nos entreguen el mandato no somos autoridades. Por eso esperamos con ansiedad que nos den el mando.

-¿Te saludó Roberto San Juan, el representante del Pulga Rodríguez?

-Tuvimos cosas juntos, como el pase de Alan Ruiz y el de Fatura Broun. Con Roberto vale más la palabra que otra cosa, tenemos buena referencia de él y no necesitábamos firmas, en aquél momento, porque lo que se hablaba, se cumplía.

-¿Es factible que el nuevo DT haya jugado con vos?

-Es factible.

-Hace un tiempo decías que “ni loco” volvías a Colón. Y volviste. ¿Por qué?

-¡Porque estoy loco! (risas)… Es así, esto requiere sacrificio, dejar la familia de lado y bueno, todos lo entendieron y vamos a dejar todo. A mí me gustaría más hacer choripanes, me siento más cómodo, con menos compromiso. Pero tenemos la enorme responsabilidad y nos debemos a los socios. No los vamos a defraudar. Vamos a brindar humildad, tranquilidad y gestión.

-¿Qué va a pasar con el actual plantel?

-Los que tienen contrato deberán practicar el primer día que se los cite. Y trataremos de retener a algunos que se les vence el contrato, para mantener la base.

El técnico será Iván Delfino, con el que Víctor Godano compartió plantel en 1992, cuando Delfino daba sus primeros pasos en el fútbol en 9 de Julio de Rafaela y el Bicho ya había abandonado Colón, el único club en el que jugó profesionalmente. Y se dice que el primer refuerzo que se sumará, será Sebastián Prediger.

Ahora, lo que tiene que verse es el tema del traspaso del mando. Sobre todo, por la reunión de la mesa de la B Nacional y por ese encuentro – no confirmado oficialmente – de Tapia con los dirigentes de Colón.

Es cierto que el reclamo fue efectuado por el doctor Ariel Rek por orden de la dirigencia saliente, pero al menos se debería invitar a Godano para que concurra. Y debería ser Godano, ya como presidente electo, el encargado de asistir a la reunión de la mesa de la B Nacional para no seguir perdiendo tiempo (la mayoría de los equipos están trabajando desde hace tiempo y algunos ya comenzaron a entrenar).

El estatuto otorga un plazo de varios días en el que se debe hacer el traspaso del mando. Pero las urgencias de Colón y el momento delicado que se vive, en lo deportivo, obligan a que este paso se realice de manera inmediata. Vignatti y su gente deben hacerlo para no causarle una daño al club, más que a la futura dirigencia.