En una entrevista para el medio británico The Sun, Hoy relató: "La historia comienza con una frase que te acaba de decir una persona que nunca habías conocido. Y en el espacio de una frase, solo una colección de palabras, todo tu mundo se ha derrumbado", y añadió: "El año pasado me diagnosticaron cáncer, lo que fue un gran shock, ya que hasta ese momento no había tenido síntomas. Actualmente estoy recibiendo un tratamiento que incluye quimioterapia, que afortunadamente va muy bien, pero son más bien administrativos (debido a que es terminal)".

Según contó Hoy, le detectaron cáncer de próstata a fines de 2023 y este hizo metástasis en la pelvis, las caderas y la columna.

A lo largo de su carrera como ciclista, Hoy ganó 6 medallas de oro en los Juegos Olímpicos (una en Atenas 2004, tres en Beijing 2008 y dos en Londres 2012), una de plata (en Sídney 2000) y 11 campeonatos del mundo entre 2002 y 2012.

Hoy también reveló otra fuerte noticia que involucra a su familia, ya que su esposa, Sara, fue diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica incurable con muy poco tiempo de diferencia: "Hay días en los que puede tener dificultades para completar las tareas cotidianas simples, como colocar una llave en la puerta".

Puede interesarte

De todas maneras, aseguró que ella trata de encontrarle el lado positivo: "Ella dice todo el tiempo: ´Qué suerte tenemos. Ambos tenemos enfermedades incurables para las que existe algún tratamiento. No todas las enfermedades tienen ese tratamiento. Podría ser mucho peor´".

Por último, explicó que sus hijos Chloe y Callum, de siete y diez años respectivamente, aún no saben de sus enfermedades.