Los primeros días del bebé, entre la calma familiar y la celebración en Barcelona, la renovada faceta íntima del actor y su pareja Úrsula Corberó

El Chino Darín compartió un tierno y emotivo junto a su hijo Dante, fruto de su relación con Úrsula Corberó. En las imágenes difundidas, el actor aparece recostado, sin camisa, mientras el bebé descansa sobre su pecho en un ambiente de calma y ternura.

El pequeño, envuelto en una manta clara y con un gorro tejido, duerme tranquilamente mientras su padre lo sujeta con ambas manos. Este gesto íntimo generó una ola de reacciones positivas en redes sociales.

Puede interesarte

La publicación se destacó por la frase que la acompañaba: “¡Hijo ‘e tigre!”, expresión que reflejó el orgullo y la cercanía de Darín ante el nacimiento de su hijo.

Pocos días después, Úrsula Corberó mostró la primera imagen de una salida familiar con Dante, recorriendo las calles de Barcelona. En la fotografía, la actriz posa frente al Arco de Triunfo empujando un cochecito marrón donde descansa su hijo, vestida con abrigo negro, gafas oscuras y el cabello suelto.

🥹 El Chino Darin y Dante durmiendo juntos. pic.twitter.com/gj09XKymGV — GENTE (@genteonline) February 18, 2026

“Hola, soy mami”, escribió Corberó al pie de la foto, haciendo oficial la primera aparición pública de Dante junto a sus padres.

Las imágenes y mensajes compartidos atrajeron comentarios de seguidores y figuras públicas celebrando la llegada de Dante y la manera natural en la que la pareja muestra su vida familiar.

Las postales retratan el comienzo de un lazo familiar marcado por la cercanía y el contacto, haciendo visible la intimidad de los primeros días entre padres e hijo.

La llegada de Dante, el primer nieto de Ricardo Darín, marcó un acontecimiento de felicidad para la familia y fans del actor, tanto en Barcelona como en Argentina. El nacimiento, que se produjo antes de la fecha estimada, movilizó a los allegados de la pareja y generó una oleada de mensajes desde ambos lados del Atlántico. La elección de Barcelona como lugar del nacimiento permitió que Úrsula Corberó estuviese rodeada de su círculo íntimo, y que la familia Darín se trasladara para vivir de cerca el nacimiento.

Al referirse al estado de la familia tras el parto, Ricardo Darín expresó: “Por suerte, los dos están muy bien. Todo fue fantástico y fabuloso. Estamos todos muy felices”. El actor celebró el encuentro en territorio español para acompañar a su hijo, Chino Darín, y a Corberó durante los primeros días de su hijo recién nacido, sumándose a la intimidad de la pareja.

Dante llegó al mundo el lunes 9 de febrero en una clínica de la ciudad catalana. Las especulaciones previas sobre si el parto ocurriría en Madrid, Buenos Aires o Barcelona se disiparon cuando la actriz optó por dar a luz en su ciudad natal. Esta elección permitió la proximidad de amigos y familiares, y despejó los rumores en torno al lugar del nacimiento.

Puede interesarte

El nombre Dante fue confirmado por Ricardo Darín durante el anuncio a la prensa. “Se llama Dante y es un nombre con mucho significado. Es bonito, es muy bonito”, afirmó el actor, resaltando la importancia del nombre, aunque evitó profundizar en detalles adicionales sobre su simbolismo.

La noticia generó interés entre los seguidores de la pareja y el entorno cercano, impactados por el cierre de una década de relación entre Corberó y Chino Darín. La pareja, que inició su vínculo durante el rodaje de la serie La Embajada de Antena 3, atraviesa su etapa más familiar con la llegada del primer hijo en común.

Ricardo Darín compartió su percepción sobre los primeros días de vida del bebé: “Es muy chiquitito todavía, pero supongo que como ocurre en casi todos los casos, cada uno le encontrará parecidos familiares”. El actor también habló sobre la experiencia de la paternidad que transita su hijo Chino. “No hay consejos posibles, es una experiencia que cada uno debe vivir en carne propia”, remarcó Ricardo.