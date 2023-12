El pasado lunes 11 de diciembre, regresó Gran Hermano a la pantalla de Telefe luego de mucha expectativa y varios meses de espera. Los nuevos participantes ya están dando de qué hablar, y uno de los que más polémica parece estar generando es Federico Farías, mejor conocido como “Big Apple”. Este viernes, el tucumano hizo un comentario fuera de lugar que indignó a los espectadores.



Esta noche, los hermanitos llevaron a cabo su primera fiesta dentro de la casa. Como era de esperar, el DJ reprodujo uno de los hits de Manzana llamado “Qué a pasao” y el intérprete quedó en el centro de la ronda mientras todos cantaban y bailaban a su ritmo. Sin embargo, fue entonces que el participante dejó escapar un comentario que lo dejó muy mal parado frente a las cámaras.

“Bailá, puta”, exclamó el músico de 24 años. Si bien no es posible ver a quién estaba dirigido el comentario, la captura del momento no tardó en hacerse viral en las redes sociales, donde algunos opinaron que se lo dijo a una de las chicas que compiten en el certamen, mientras que otros aseguran que fue dirigido a Emmanuel.

“Nono, ‘bailá, puta’ la dice el manzanón. Canceladísimo”; “¿Soy yo o Manzana dijo ‘bailá, puta’ en el medio de la fiesta?”; “Estamos en vivo Manzana”; “‘Bailá, puta” dijo manzana .. apa.. innecesario”; “Che, el Manzana tiró un ‘bailá, puta’, que me parece un montón! Pero qué gordo simpático, no me puede caer mal”, fueron algunas de las opiniones de los internautas.





Creo que el manzana se olvido que estaban en vivo y se metió en el papel de cheboli #gh23 #granhermano pic.twitter.com/Tc8MMX3g9I — Denise Arredondo (@Arredondoden) December 16, 2023

Cómo ver Gran Hermano 2023 en vivo



Al igual que en la edición anterior de Gran Hermano, las galas de eliminación y debates se emitirán por Telefe a las 22:30 horas, a excepción de la gala de eliminación, que será los domingos a las 22. Sin embargo, la principal diferencia radica en el vivo de 24 horas, porque ya no se emitirá por Pluto TV, sino que tendrá una transmisión especial en DirecTV GO.

Cabe aclarar que no será necesario contar con el servicio de cable para poder registrarse en la opción del reality y en caso de querer acceder a cámaras exclusivas, estará la opción de realizar un pago adicional que permita seleccionar qué habitación o rincón de la casa “espiar” en cualquier momento. Fue a través de esta modalidad que los espectadores vieron el momento en el que Big Apple hizo el fuerte comentario que generó indignación.