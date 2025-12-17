La cocina de MasterChef Celebrity recibió la visita de Zaira Nara y la modelo no dudó en “quitarle” el puesto a su hermana Wanda Nara y probar suerte en la dirección del ciclo durante la emisión del martes.

Una vez iniciada la competencia, las hermanas Nara recorrieron las estaciones para supervisar las pavlovas de los participantes. Al llegar a la isla de Ian Lucas y Maxi López, el clima se volvió de pura complicidad. Rápidamente, Zaira e Ian demostraron su buena onda, producto de haber compartido varios proyectos laborales en el pasado.

“Se conocen, no es que están confianzudos, Maxi”, lanzó Wanda al notar la complicidad entre el influencer y su hermana. “Con Zaira nos conocemos hace años, nos llevamos súper bien, hemos grabado videoclips juntos”, explicó Ian en su entrevista individual.

El ex futbolista estaba tan concentrado en su caramelo que, en un principio, no saludó a su ex cuñada, lo que provocó el reclamo inmediato de las Nara. Al salir de su estación, la saludó con un apodo que sorprendió a todos: “Tatún”.

“¿Podés dejarle de decir ‘Tatiana’? Se llama Zaira”, le recriminó Wanda, vinculando el nombre al polémico apodo que se le atribuyó a la China Suárez en redes sociales. López no se quedó callado y se defendió: “Siempre le dije así, siempre fue Tatún”. Por su parte, Zaira confirmó las palabras de su ex cuñado: “Y yo siempre le dije Maxi”.

“¿Viste? No le digo Tatiana. Tatiana hay una sola”, le recordó Maxi a Wanda, generando miradas cómplices entre los presentes.