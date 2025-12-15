Reconocimiento
El Conicet se quedó con el Martín Fierro de Oro de Streaming 2025: la lista de todos los ganadores
Los premios se entregaron por primera vez. Olga y Luzu fueron los canales que acumularon más premios, pero el oro fue “Fondo del mar”, el programa que produjo el organismo que fomenta la investigación científica en la Argentina.
Este domingo, APTRA celebró el debut de los premios Martín Fierro a los Canales de Streaming, una iniciativa que reconoció a los creadores, programas y plataformas digitales que marcaron el pulso del entretenimiento online durante 2025.
La ceremonia se realizó en el Centro de Convenciones de Buenos Aires y se pudo ver en vivo desde las 21 a través de OLGA y Telefe. La conducción estuvo a cargo de Damián Betular y Paula Chaves.
La primera edición de estos galardones distinguió a los contenidos que transformaron las formas de comunicar, informar y entretener en el universo digital. En ese sentido, Olga y Luzu fueron los canales que acumularon más estatuillas.
El oro fue para Fondo del mar, la elogiada transmisión del CONICET que sirvió para registrar una histórica campaña submarina en la que se descubrieron más de 40 nuevas especies marinas y una diversidad inesperada en corales de aguas frías en el cañón submarino Mar del Plata a una profundidad de 3.900 metros.
Además, hubo invitados especiales y dos categorías que se definieron con el voto del público.
Todos los ganadores de los Martín Fierro de Streaming 2025
Martín Fierro de Oro
Fondo del mar - Stream CONICET - Ganador
Producción integral
OLGA- Ganador
Luzu
Gelatina
Blender
Vorterix
Bondi
Conducción masculina
Luquita Rodríguez – Vorterix - Ganador
Tomás Rebord – Blender
Migue Granados – OLGA
Nicolás Occhiato – Luzu
Ángel de Brito – Bondi
Pedro Rosemblat – Gelatina
Programa semanal
Los no talentos - LUZU
Mi primo es Así - OLGA - Ganador
Xtream Master - Luzu
Bang Bang - Gelatina
Reporte minoritario - VTX
Negocios son negocios - Mundo dinero
Estás a tiempo - Stream Room TVP
Ahora en Jaque - Ahora Play
Magazine
AQN - Luzu
SI - OLGA - Ganador
Rumis - La Casa
Escucho ofertas - Blender
Deja que entre el sol - Vorterix
Tengo capturas - La Casa
Se picó - República z
Informativo
Segurola y Habana - Futurock - Ganador
Paraíso Fiscal - OLGA
La mañana - Infobae -Ganador
Circo Freak - Gelatina
Tiempo libre - La Casa
Tremenda mañana - Bondi
Divino Tesoro - Murad
Entrevistador
Migue Granados – OLGA
Pedro Rosemblat – Gelatina
Julia Mengolini – Futurock
Juan Pablo Varsky – Clank - Ganador
Andrés Duka – Carnaval
Mili Hadad – Infobae
Revelación
Tapados de Laburo - OLGA - Ganador
Se fue larga - Luzu
Dopaminas - Vorterix
Sumergidas en data - La Casa
Había que decirlo - El trece
Maxi mediodía - Ahora Play
Dupla del año
Luli y Morte - OLGA
Germán Beder & Joaco Cavanna - Vorterix - Ganadora
Momi Giardina & Santi Talledo - Luzu
Pepe Ochoa y Fede Bongiorno - Bondi
Tomás Quintín Palma & Marcos Aramburu - Gelatina
Marcos Giles & Angela Torres - Luzu
Interés general
NDN - Luzu - Ganador
PLM - Vorterix
Hay algo ahí - Blender
Bestia Bebé - Futurock
TDT - OLGA
Story time - Bondi
Contenido on demand
La Cruda - OLGA - Ganador
Así somos - LUZU
El galpón - Vorterix
Esto es cine - Blender
Banquete - OLGA
Una buena excusa - Gelatina
Mejor clip del año
Luzu - Ganador por voto del público
Musical
Esto es FA!
Algo de música - Luzu
Un poco de ruido - Ganador
FM Luzu - Luzu
Soundtrash - Blender
Origamix - Somos origamis & Gelatina
Volverme loco - Bombo tv
Voz periodística
Iván Schargrodsky – Cenital - Ganador
Luciana Geuna – OLGA
Flor Halfon – Gelatina
Esteban Trebucq – Bondi
Carolina Amoroso – Infobae en Vivo
Gonzalo Aziz – La Casa
Co-conducción masculina
Juan Ruffo – Blender
Germán Beder – Vorterix
Damián Betular – OLGA - Ganador
Marcos Aramburu – Gelatina
Santi Talledo – Luzu
Sebastián Manzoni – La Casa
Streamer
Martín Cirio
La cobra
Davo - Ganador
Spreen
Mernosketti
Coker
Juli Manzotti
Humorístico
SQV - OLGA - Ganador
La gambeta - DGO
Qué olor - Gelatina
Edición Especial - Luzu
Viernes Trece - eltrece
Cinco minutos mas - Vorterix
Stream react
La voz Argentina - streams telefe & LUZU TV - Ganador
MasterChef Liga Streamers - streams telefe y canales de streamers
Gran Hermano - streams telefe
Azzaro reacción - AZZ
Transmisión especial
24hs TDT - OLGA
Revolución en La Casa - La Casa
20 años de YouTube - Blender
LUZU FC - Luzu
Fondo del mar - Stream CONICET - Ganador
Conducción femenina
Nati Jota – OLGA - Ganadora
Malena Pichot – Futurock
Paula Chaves – OLGA
Vicky Garabal – Luzu
La Tora – Luzu y TLF Streams
Sofi Martínez – TLF Streams
Deportivo
412 - 412
CEF - AZZ -Ganador
Golgana - OLGA
No se pudo - Vorterix
Visitantes - Carnaval
Mundial - AFA Estudio
Programa político
540 - Cenital +
La misa - Carajo
Data Clave - Carnaval
Mate Central - Mate
Multiverso Fantino - Neura
Industria Nacional - Gelatina - Ganador
Transmisión especial musical
Gracias Mercedes - OLGA - Ganador
Día Rosarino - OLGA
2do Aniversario - OLGA
Tini - La Casa
Gelatón - Gelatina
El baile más grande del universo - Universo TV
Revelación
Tomás Limansky - Gelatina
Anacleta - Blender
Ángela Torres - Luzu - Ganadora
Marcos Giles - Vorterix y Luzu
Luli González - OLGA
Lola Latorre - La Casa
Programa federal
Para el Universo - Universo TV (Córdoba)
Cabaret Voltaire- Brindis (Rosario)
Flojo de papeles - Floyd TV (Mendoza) - Ganador
Dolar Blue - La casa del streaming (Misiones) - Ganador
Puede interesarte
Columnista
Paulo Kablan - OLGA
Barbano - Luzu
Iván Schargrodsky - Blender
Emiliano Goggia - Gelatina
Naty Maldini - Futurock
Seba De Caro - Gelatina - Ganador
Voz periodística deportiva
Pablo Giralt – Mobile Sports
Nani Senra – AZZ
Gastón Edul – OLGA
Seba Varela del Río – Vorterix y AFA Estudio
Flavio Azzaro – AZZ - Ganador
Octavio Gencarelli – Gelatina
Diego Díaz – Picado TV
Figura humorística femenina
Malena Guinzburg – Vorterix
Charo López – Gelatina
Noe Custodio – OLGA & Gelatina
Momi Giardina – Luzu - Ganadora
Anita Esposito – Luzu
Anacleta – Blender
Figura humorística masculina
Guille Aquino – Blender
Nachito Saralegui – Vorterix
Pelao Khe – OLGA
El Trinche – Luzu
Martín Garabal – Luzu - Ganador
Rober Galati – Vorterix
Leo Greco – Canal 22
De actualidad
Ángel responde - Bondi - Ganador
El ejército de la mañana - Bondi
Resu en Vivo - Resumido
Desayuno Intermitente - Blender
Ya fue todo - Jotax
Elijo Creer - Gelatina
La posta del espectáculo - Stream room TVP
Programa más border
Patria y Familia - Luzu
Lo del Turco - La canchita - Ganador
El fin del mundo - Olga
Co-conducción femenina
Lía Copello – Gelatina
Flor Jazmín – Luzu
Gime Accardi – OLGA
Yoyi Francella – Luzu - Ganadora
Agos Palazzolo – Vorterix
Juli Poggio – La Casa
Mejor comunidad
Luzu - Ganador por voto del público