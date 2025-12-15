Este domingo, APTRA celebró el debut de los premios Martín Fierro a los Canales de Streaming, una iniciativa que reconoció a los creadores, programas y plataformas digitales que marcaron el pulso del entretenimiento online durante 2025.

La ceremonia se realizó en el Centro de Convenciones de Buenos Aires y se pudo ver en vivo desde las 21 a través de OLGA y Telefe. La conducción estuvo a cargo de Damián Betular y Paula Chaves.

La primera edición de estos galardones distinguió a los contenidos que transformaron las formas de comunicar, informar y entretener en el universo digital. En ese sentido, Olga y Luzu fueron los canales que acumularon más estatuillas.

El oro fue para Fondo del mar, la elogiada transmisión del CONICET que sirvió para registrar una histórica campaña submarina en la que se descubrieron más de 40 nuevas especies marinas y una diversidad inesperada en corales de aguas frías en el cañón submarino Mar del Plata a una profundidad de 3.900 metros.

Además, hubo invitados especiales y dos categorías que se definieron con el voto del público.

Todos los ganadores de los Martín Fierro de Streaming 2025

Martín Fierro de Oro

Fondo del mar - Stream CONICET - Ganador

Producción integral

OLGA- Ganador

Luzu

Gelatina

Blender

Vorterix

Bondi

Conducción masculina

Luquita Rodríguez – Vorterix - Ganador

Tomás Rebord – Blender

Migue Granados – OLGA

Nicolás Occhiato – Luzu

Ángel de Brito – Bondi

Pedro Rosemblat – Gelatina

Programa semanal

Los no talentos - LUZU

Mi primo es Así - OLGA - Ganador

Xtream Master - Luzu

Bang Bang - Gelatina

Reporte minoritario - VTX

⁠Negocios son negocios - Mundo dinero

⁠Estás a tiempo - Stream Room TVP

⁠Ahora en Jaque - Ahora Play

Magazine

AQN - Luzu

SI - OLGA - Ganador

Rumis - La Casa

Escucho ofertas - Blender

Deja que entre el sol - Vorterix

Tengo capturas - La Casa

Se picó - República z

Informativo

Segurola y Habana - Futurock - Ganador

Paraíso Fiscal - OLGA

La mañana - Infobae -Ganador

Circo Freak - Gelatina

Tiempo libre - La Casa

Tremenda mañana - Bondi

⁠Divino Tesoro - Murad

Entrevistador

Migue Granados – OLGA

Pedro Rosemblat – Gelatina

Julia Mengolini – Futurock

Juan Pablo Varsky – Clank - Ganador

Andrés Duka – Carnaval

Mili Hadad – Infobae

Revelación

Tapados de Laburo - OLGA - Ganador

Se fue larga - Luzu

Dopaminas - Vorterix

Sumergidas en data - La Casa

Había que decirlo - El trece

⁠Maxi mediodía - Ahora Play

Dupla del año

Luli y Morte - OLGA

Germán Beder & Joaco Cavanna - Vorterix - Ganadora

Momi Giardina & Santi Talledo - Luzu

Pepe Ochoa y Fede Bongiorno - Bondi

Tomás Quintín Palma & Marcos Aramburu - Gelatina

Marcos Giles & Angela Torres - Luzu

Interés general

NDN - Luzu - Ganador

PLM - Vorterix

Hay algo ahí - Blender

Bestia Bebé - Futurock

TDT - OLGA

Story time - Bondi

Contenido on demand

La Cruda - OLGA - Ganador

Así somos - LUZU

El galpón - Vorterix

Esto es cine - Blender

Banquete - OLGA

Una buena excusa - Gelatina

Mejor clip del año

Luzu - Ganador por voto del público

Musical

Esto es FA!

Algo de música - Luzu

Un poco de ruido - Ganador

FM Luzu - Luzu

Soundtrash - Blender

Origamix - Somos origamis & Gelatina

Volverme loco - Bombo tv

Voz periodística

Iván Schargrodsky – Cenital - Ganador

Luciana Geuna – OLGA

Flor Halfon – Gelatina

Esteban Trebucq – Bondi

Carolina Amoroso – Infobae en Vivo

Gonzalo Aziz – La Casa

Co-conducción masculina

Juan Ruffo – Blender

Germán Beder – Vorterix

Damián Betular – OLGA - Ganador

Marcos Aramburu – Gelatina

Santi Talledo – Luzu

Sebastián Manzoni – La Casa

Streamer

Martín Cirio

La cobra

Davo - Ganador

Spreen

Mernosketti

Coker

Juli Manzotti



Humorístico

SQV - OLGA - Ganador

La gambeta - DGO

Qué olor - Gelatina

Edición Especial - Luzu

Viernes Trece - eltrece

Cinco minutos mas - Vorterix

Stream react

La voz Argentina - streams telefe & LUZU TV - Ganador

MasterChef Liga Streamers - streams telefe y canales de streamers

Gran Hermano - streams telefe

Azzaro reacción - AZZ

Transmisión especial

24hs TDT - OLGA

Revolución en La Casa - La Casa

20 años de YouTube - Blender

LUZU FC - Luzu

Fondo del mar - Stream CONICET - Ganador

Conducción femenina

Nati Jota – OLGA - Ganadora

Malena Pichot – Futurock

Paula Chaves – OLGA

Vicky Garabal – Luzu

La Tora – Luzu y TLF Streams

Sofi Martínez – TLF Streams

Deportivo

412 - 412

CEF - AZZ -Ganador

Golgana - OLGA

No se pudo - Vorterix

Visitantes - Carnaval

Mundial - AFA Estudio

Programa político

540 - Cenital +

La misa - Carajo

Data Clave - Carnaval

Mate Central - Mate

Multiverso Fantino - Neura

Industria Nacional - Gelatina - Ganador



Transmisión especial musical

Gracias Mercedes - OLGA - Ganador

Día Rosarino - OLGA

2do Aniversario - OLGA

Tini - La Casa

Gelatón - Gelatina

El baile más grande del universo - Universo TV

Revelación

Tomás Limansky - Gelatina

Anacleta - Blender

Ángela Torres - Luzu - Ganadora

Marcos Giles - Vorterix y Luzu

Luli González - OLGA

Lola Latorre - La Casa

Programa federal

Para el Universo - Universo TV (Córdoba)

Cabaret Voltaire- Brindis (Rosario)

Flojo de papeles - Floyd TV (Mendoza) - Ganador

Dolar Blue - La casa del streaming (Misiones) - Ganador

Columnista

Paulo Kablan - OLGA

Barbano - Luzu

Iván Schargrodsky - Blender

Emiliano Goggia - Gelatina

Naty Maldini - Futurock

Seba De Caro - Gelatina - Ganador

Voz periodística deportiva

Pablo Giralt – Mobile Sports

Nani Senra – AZZ

Gastón Edul – OLGA

Seba Varela del Río – Vorterix y AFA Estudio

Flavio Azzaro – AZZ - Ganador

Octavio Gencarelli – Gelatina

Diego Díaz – Picado TV

Figura humorística femenina

Malena Guinzburg – Vorterix

Charo López – Gelatina

Noe Custodio – OLGA & Gelatina

Momi Giardina – Luzu - Ganadora

Anita Esposito – Luzu

Anacleta – Blender



Figura humorística masculina

Guille Aquino – Blender

Nachito Saralegui – Vorterix

Pelao Khe – OLGA

El Trinche – Luzu

Martín Garabal – Luzu - Ganador

Rober Galati – Vorterix

Leo Greco – Canal 22

De actualidad

Ángel responde - Bondi - Ganador

El ejército de la mañana - Bondi

Resu en Vivo - Resumido

Desayuno Intermitente - Blender

Ya fue todo - Jotax

Elijo Creer - Gelatina

La posta del espectáculo - Stream room TVP

Programa más border

Patria y Familia - Luzu

Lo del Turco - La canchita - Ganador

⁠El fin del mundo - Olga

Co-conducción femenina

Lía Copello – Gelatina

Flor Jazmín – Luzu

Gime Accardi – OLGA

Yoyi Francella – Luzu - Ganadora

Agos Palazzolo – Vorterix

Juli Poggio – La Casa

Mejor comunidad

Luzu - Ganador por voto del público