María Becerra sorprendió a sus seguidores al compartir en su cuenta secundaria una obra de arte profundamente personal y emotiva. Se trata de un cuadro que la propia cantante pintó para expresar uno de los momentos más difíciles de su vida: la pérdida de dos embarazos y el dolor que le genera la dificultad para ser madre.

La artista contó que comenzó la pintura hace aproximadamente 25 días, pero no pudo terminarla. Las emociones asociadas a ese proceso fueron tan intensas que le impidieron seguir avanzando. “Hoy les comparto este triste cuadro que empecé hace unos 25 días y aún no pude terminar… tampoco creo que lo haga nunca, ya que siempre que intento seguirlo me pongo a llorar”, escribió Becerra, en un posteo que conmovió a miles de fans.

El lienzo muestra una imagen simbólica y cargada de significado: un útero con ojos tristes, cortado en uno de sus costados, una rosa negra marchita, un saco de sangre tipo 0+, pastillas y una inyección.

En el otro extremo, se asoma una imagen más esperanzadora, una mariposa posada sobre las trompas de falopio. La obra simboliza no solo el dolor por las pérdidas, sino también la esperanza que aún persiste en su corazón.

“Representa mucha oscuridad este cuadrito para mí, pero también un poco de esperanza… ahí a lo lejos, ahí por debajo a la derecha, donde se ve un poco despintado quería hacer algunos globitos flotando, pero nunca pude”, confesó la cantante.

El posteo de María generó una oleada de mensajes de apoyo por parte de sus fanáticos, quienes valoraron su valentía para compartir una vivencia tan íntima. La publicación también abrió un espacio de conversación sobre la salud reproductiva y el duelo gestacional.