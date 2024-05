Robertito Funes Ugarte, compartió con sus seguidores en Instagram una muy emotiva noticia. Con un video posteado en la red social, contó cómo fue que decidió adoptar una perrita.



Todo se dio luego que el periodista vio a la perrita durante un pase en vivo para la televisión. "En medio de un directo para Tv pasó frente a mí buscando cariño y comida. Sin recibir ni una cosa ni la otra, resignada y con su cola entre las patas, se perdió en la multitud", dijo Robertito quien contó en detalles la historia de "Pippa".



El periodista, que posteó el video del momento en el que vio a la perrita en La Salada, reveló que: "Mientras hacía las entrevistas en vivo, no pude dejar de pensar en cómo sacarla de allí. Desesperado salí a buscarla y la vi de cerca. Escuálida, llena de pulgas, garrapatas y recién parida", comentó. A su vez, agregó: "Pregunté a los vendedores de #lasalada, dónde me tope con muchos perros abandonados y en estados tremendos, que sabían de ella y de sus cachorros. “Ni idea, no sé. Seguro los tiraron o regalaron. Esa perra anda sola, llevatela aquí no la cuida nadie, no es de nadie” dijo uno de seguridad. La alce, la abracé y nos fuimos al auto. Pero aún faltaba un escollo más", relató.

Pippa recibió atención médica

Y sumó: “Tiene apenas 2 años, ni dolor siente cuando la pincho para desparasitarla” me dijo Valeria Raffo, quien atiende a mis otros 8 perros (todos rescatados), cuando llegué con ella en brazos. “Ha sufrido tanto que está entregada, ya conoce la crueldad del hombre” continuó. Hoy amaneció tímida pero me regaló una movida de cola y salimos a pasear. Ella quiere ser feliz", contó sobre la historia con final feliz de la nueva integrante de la familia de Funes.