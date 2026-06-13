La palabra de Viru volvió a poner emoción en el centro de la escena tras la muerte de Carlos “Indio” Solari. A una semana del fallecimiento del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, su compañera de vida durante 45 años reapareció públicamente a través de un video difundido en la cuenta oficial del músico.

Carlos “Indio” Solari murió el viernes 5 de junio, a los 77 años, en su casa de Parque Leloir. Según trascendió, fue hallado por su cuidadora cerca de las 8 de la mañana en la pileta climatizada donde acostumbraba relajarse. Los estudios de autopsia determinaron que sufrió un ACV hemorrágico que le provocó la muerte de manera inmediata.

En el video, Virginia Mones Ruiz, conocida popularmente como Viru, apareció sentada en un sillón y habló por primera vez desde la partida del músico. Con serenidad y visiblemente atravesada por el dolor, eligió agradecer a quienes acompañaron a la familia durante los días más difíciles.

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El mensaje comenzó con una frase que marcó el tono de toda la grabación. “Gente querida, Bruno y yo tenemos una lista interminable de personas que se ofrecieron genuinamente y a la que queremos agradecer”, expresó.

A partir de allí, fue nombrando a quienes estuvieron cerca desde el primer momento. “Martín, Martita Garín, Gastón Dau y Patricia, que nos acompañaron el primer espantoso momento”, señaló. También destacó el respaldo de amigos históricos al afirmar: “JJ y Marcelo, sus grandes amigos, que estuvieron y están siempre”.

La compañera del Indio también dedicó unas palabras al equipo legal que acompañó a la familia durante esos días. “Nuestros abogados, Gustavo Triemstra y Federico González Guione, que nos respaldaron todo el tiempo”, sostuvo.

Dentro de los agradecimientos, Viru resaltó especialmente el trabajo de quienes organizaron la despedida pública del artista. “Máximo, Facu, Joaco, Wado, a los que les delegué la hermosa despedida que lograron organizar”, manifestó.