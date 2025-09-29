Lewis Hamilton comunicó en las redes sociales la muerte de su perro Roscoe, una de las mascotas más querida de la Fórmula 1. El Bulldog lo acompañó durante 12 años y fue protagonista de sus mejores momentos en la categoría. Era un invitado habitual en el paddock y un huésped especial en cada circuito alrededor del mundo.

“Después de cuatro días de soporte vital, luchando con la poca fuerza que tenía, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida y despedirme de Roscoe. Nunca dejó de luchar, hasta el final. Me siento tan agradecido y honrado de haber compartido mi vida con un alma tan hermosa, un ángel y un verdadero amigo", escribió emocionado el heptacampeón de la Fórmula 1.

Y continuó: “Traer a Roscoe a mi vida fue la mejor decisión que he tomado, y siempre apreciaré los recuerdos que hemos creado juntos. Aunque perdí a Coco, nunca antes me había enfrentado a poner a dormir a un perro, aunque sé que mi mamá y muchos amigos cercanos lo han hecho. Es una de las experiencias más dolorosas y siento una profunda conexión con todos los que han pasado por la pérdida de una querida mascota. Aunque fue tan difícil, tenerlo fue una de las partes más hermosas de la vida, amar tan profundamente y ser amado a cambio", reflexionó el inglés.

“Gracias a todos por el amor y el apoyo que le mostraron a Roscoe a lo largo de los años. Ha sido muy especial presenciarlo y sentirlo. Murió el domingo por la tarde, en mis brazos”, finalizó en el posteo que le hizo caer una lágrima a más de uno.

Roscoe era una celebridad en el paddock de la F1. Hamilton lo llevaba a casi todas sus carreras, tanto durante su etapa en Mercedes como ahora en Ferrari. La última aparición pública del perro fue en Silverstone, en julio.

Además, tenía su propia cuenta de Instagram, donde acumula más de un millón de seguidores, entre ellos los pilotos Alex Albon y Pierre Gasly.