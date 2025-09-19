El escándalo se encendió en vivo cuando dio un móvil para Intrusos. La actriz, que promocionaba la obra Viudas e Hijas, no esperó la pregunta filosa de : “Dicen que no pagás la cuota de tu camioneta y podrías perderla”.

La reacción de Callejón fue inmediata y con un tono duro: “Con todo respeto te voy a contestar: no tengo por qué darte explicaciones a vos ni a nadie sobre lo que hago con mi economía, yo te respondo con respeto. Vos decís lo que quieras y hacé tu editorial diario”.

🔴 FUERTE CRUCE EN VIVO DE MARÍA FERNANDA CALLEJÓN Y KARINA IAVÍCOLI EN "INTRUSOS"@intrusos #Intrusos25Años pic.twitter.com/B8pwElDIrv — América TV (@AmericaTV) September 18, 2025

Karina intentó suavizar la situación, pero la actriz no aflojó. “¿Perdón? ¿Quién se enojó? Para un poquitito, no me estás respetando, te estoy diciendo que pares, me preguntaste algo y te voy a contestar”. “No me digas que dije algo porque te estoy contestando con respeto, no me busques”, remató Callejón.

El ida y vuelta subió de tono cuando la periodista insistió en sus datos: “Son preguntas, no es para ofenderte ni maltratarte. Por ahí estoy equivocada con mi información...”. La respuesta fue aún más fuerte: “¿Alguien te dijo que estoy ofendida? Te lo estoy diciendo con una sonrisa. No sé qué te lleva a suponer que tenés derecho a decir que estoy enojada cuando no lo estoy”.

CÓMO TERMINÓ LA PELEA

La actriz no solo desmintió los rumores, también dejó un pedido: “Yo contesto como quiero, soy una persona grande y contestó como quiero y considero. Lo estoy haciendo con respeto y vos me estás buscando. Y te voy a pedir un favor: no nombres más a mi hija”.

El móvil terminó con un cierre explosivo de Callejón: “Yo no me enojo, soy firme, lucho por las causas que me atraviesan. Karina Iavícoli ya me tiene las pelotas llenas, que me suelte un poco”. Mientras tanto, la panelista intentó bajar el tono diciendo: “No tengo nada en contra de María Fernanda, lo que digo es solo información”.