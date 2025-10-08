La búsqueda de Daiana Magalí Mendieta, joven de 22 años desaparecida el viernes por la noche en Gobernador Mansilla (Entre Ríos), culminó trágicamente el martes por la mañana: su cuerpo fue hallado en un aljibe de unos 10 metros de profundidad en un camino rural llamado Los Zorrinos, paralelo a la Ruta Nacional 12.



Al momento de ser encontrada, la fiscal Emilce Reynoso confirmó que el cuerpo presentaba un disparo de arma de fuego y que estaba vestido.



La autopsia será clave para definir la mecánica exacta del crimen y confirmar las hipótesis de femicidio.



Desde el inicio, la investigación se centró en rastrear movimientos del vehículo de la familia: un Chevrolet Corsa fue hallado abandonado a unos 2 km del pueblo con las llaves puestas, lo que generó sospechas sobre su uso en el hecho.



Cámaras y análisis de llamadas telefónicas apuntaron hacia un vecino de 55 años, identificado como Gustavo “Pino” Brondino, quien sería el principal sospechoso.



Ese domingo por la madrugada, se allanó la vivienda del sospechoso. El hombre ofreció resistencia durante el procedimiento, portaba un arma y llegó a amenazar a los efectivos.



En ese contexto, se incautaron restos de manchas que el luminol confirmó como positivas, aunque resta determinar si son humanas.

Se le imputaron delitos como atentado a la autoridad y tenencia de arma de fuego, además de quedar bajo una medida de 90 días de prisión preventiva domiciliaria.



Entre los elementos que vinculan al sospechoso con el crimen, se encuentran los registros de cámaras, el análisis del teléfono, su camioneta y las manchas de sangre encontradas en el vehículo.



Además, las autoridades evalúan posibles vínculos sentimentales y motivos de celos en el entorno de Daiana.



La causa sigue bajo investigación judicial, a la espera de peritajes clave y resultados forenses que esclarezcan la responsabilidad del imputado y la mecánica del femicidio.