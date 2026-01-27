La noche del lunes 26 de enero en MasterChef Celebrity estuvo marcada por la tensión y la despedida de una de las figuras más reconocidas. Esther Goris, quien había logrado ingresar al certamen gracias al repechaje, se convirtió en la nueva eliminada y se despidió del programa sin posibilidad de regresar en esta edición.

El desafío que definió el destino de los participantes fue particularmente exigente. La consigna de la gala de eliminación consistió en preparar pastas de colores desde cero, impregnando más de un tono en la masa y presentando platos atractivos para el jurado. Maxi López, Leandro “Chino” Leunis, Evangelina Anderson, Rusherking, Ian Lucas, Miguel Ángel Rodríguez y la propia Esther Goris fueron los convocados a enfrentar este reto.

La competencia avanzó con nerviosismo y creatividad. La presencia de Mena Duarte, cocinera invitada, sumó presión y expectativa. La especialista ofreció una masterclass sobre pastas multicolores de diseño, además de alentar a los concursantes a tratar la cocina como si fuese una obra de arte. Los jurados, que para esta oportunidad aparecieron vestidos de blanco impecable, invitaron a los participantes a lucirse con sus creaciones.

En la fase de evaluación, algunos lograron destacarse. El actor Miguel Ángel Rodríguez, el conductor Chino Leunis y Evangelina Anderson recibieron elogios por sus presentaciones, que cumplieron con la consigna de color y sabor. Por detrás de ellos, Ian Lucas y Rusherking presentaron platos menos logrados, evidenciando las dificultades del desafío.

El momento de mayor tensión llegó cuando se anunció el mano a mano final entre Maxi López y Esther Goris. El exfutbolista no consiguió marcar una gran diferencia en los tonos de la pasta, un detalle clave para el desafío. Por su parte, la actriz enfrentó complicaciones al preparar la salsa y protagonizó un exabrupto que sorprendió tanto a los chefs como al público presente.

Finalmente, Damián Betular fue el encargado de comunicar la decisión del jurado. Dirigiéndose a Goris, expresó: “Cuando entraste al repechaje fue un honor para el programa. Te agradezco que hasta el último minuto tomaste muy en serio la competencia.” También felicitó a Maxi López por continuar en la competencia. Cabe destacar que el exfutbolista desde un principio se vio como uno de los favoritos del público,

La despedida estuvo acompañada de palabras emotivas. Donato De Santis destacó el carisma de la actriz y le aseguró que las puertas del programa siempre estarían abiertas: “Nos has entretenido mucho y las puertas están abiertas”.

El cierre tuvo un momento de intimidad y recuerdo a cargo de Germán Martitegui, quien compartió una anécdota personal con la participante: “Yo cociné muchas veces para vos”, recordó el chef al hacer referencia a las visitas frecuentes de Goris al restaurante en el que se desempeñaba. El cocinero entonces rememoró un plato en especial: “Un pulpo a la parrilla que te gustaba y yo era muy tímido y nunca fui cuando me quisiste conocer. Hoy me arrepiento de eso, pero estoy feliz de haberte cocinado muchas veces. Te vamos a extrañar mucho”.

Con la eliminación de Esther Goris, quien había ingresado hacía solo una semana, el certamen de MasterChef Celebrity perdió una de sus figuras más queridas, cerrando un ciclo sin posibilidad de regreso para la actriz en esta edición.

Así las cosas, mantiene a todos los cocineros que participaron de la última gala de eliminación: Maxi López, Leandro “Chino” Leunis, Evangelina Anderson, Rusherking, Ian Lucas y Miguel Ángel Rodríguez.

Junto a ellos, permanecen en carrera quienes siguieron la jornada desde el balcón, sin riesgo de eliminación. El grupo de concursantes que observó el desafío incluye a “Cachete” Sierra, Emilia Attias, Susana Roccasalvo, el “Turco” Hunsaín, La Reini, La Joaqui, Andy Chango y Marixa Balli.