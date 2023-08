"Mi hermano no vivía en un palacio. Salvaba vidas todos los días con un sueldo bajo y encima lo rematan de un tiro en la cabeza", dijo Victoria, aún conmocionada por el crimen de Juan Carlos Cruz.

La hermana de Juan Carlos Cruz, asesinado por tres delincuentes que lo balearon en la cabeza para robarle el auto en Morón expresó todo su dolor y malestar mientras la Policía aún busca a los asaltantes.

"Él venía de abajo, de muy abajo. Todo era sacrificio, mi hermano no vivía en un palacio. Ese es el sueldo del médico cirujano, que da y salva vidas todos los días y no tiene un techo digno porque no le alcanza. Encima lo rematan de un tiro en la cabeza", lamentó la hermana del médico asesinado.

En otra entrevista, dijo: "La ley es una mierda, la Justicia es una mierda, los derechos humanos son solamente para ellos, mi hermano no tuvo derecho a defenderse, no tuvo chance a nada... Lo mataron sin mediar nada, pobrecito. Él salvó a cuántos chorros baleados de Fuerte Apache y estos hijos de puta se lo llevaron ahora".

Y continuó: “Él tenía un compromiso con la sociedad por su profesión. ¿Qué mierda de compromiso tiene el Estado con esto? ¿Dónde mierda están el gobernador y el intendente? Ahora quieren pagar el velorio, ¿para qué mierda? No necesito plata, necesito justicia, necesito a mi hermano”.