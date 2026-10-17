

Este sábado, Emiliano "Dibu" Martínez encendió las alarmas tras salir en camilla en el triunfo del Chelsea ante Everton. El arquero se realizó estudios que dieron favorablemente luego del choque contra Branthwaite, descartando conmoción cerebral.

MALAS NOTICIAS PARA CHELSEA Preocupante lesión del Dibu Martínez en el duelo ante Everton. 📺 Mirá TODA la 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #PremierLeague por ESPN en el Plan Premium de @disneyplusla https://t.co/iw0LoSkyhk — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 17, 2026

Las primeras informaciones sobre su estado de salud indican que la tomografía de la cabeza dio bien, al igual que los estudios en espalda y cuello.

Según consignó el periodista Gastón Edul, el arquero se quedó en el hospital porque tiene una lesión en la mandíbula, aunque se desconoce el grado de la misma.

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Por ahora, no hay un parte médico oficial del Chelsea con los detalles de los estudios médicos del "Dibu", pero se espera que salga en las próximas horas.

Más allá de la lógica preocupación por su bienestar, también en la selección argentina siguen de cerca la situación debido a que habrá amitosos contra Uruguay, el 13 de noviembre; y con Costa Rica el 17.

Hasta el momento, sería apresurado saber si podrá estar a disposición tanto para su club como para el elenco dirigido por Lionel Scaloni, y la prioridad sigue siendo que se reponga por completo tras el duro golpe.