Aunque el video dura unos pocos segundos, logró revolucionar las redes sociales. Un hombre con un gran parecido a Diego Maradona fue visto en un recital y se llevó la atención de los presentes, quienes comenzaron a grabarlo.

El exfutbolista murió el 25 de noviembre de 2020, pero su imagen continúa apareciendo en las redes de las formas más inesperadas. Esta vez fue durante un recital de cumbia en Rosario, y quien grababa no pudo contener la sorpresa y lanzó a los gritos una frase que rápidamente se convirtió en el centro del video: "¡El Diego no murió!".

🇦🇷🚨 EL DIEGOTE: Una persona se encontró con un hombre que tiene un parecido increíble con Diego Maradona en su etapa como DT de la Selección.

pic.twitter.com/22q8V64myO — Derechazo (@derechazoar) September 9, 2026

El hombre tardó unos segundos en darse cuenta de que lo estaban grabando por su parecido con Maradona. Cuando finalmente advirtió la situación, respondió con una sonrisa y un saludo, tomándose con humor la inesperada comparación.

El video circuló rápidamente a través de redes sociales. Los usuarios rápidamente se dividieron entre quienes encontraron un parecido extraordinario y quienes consideraron que la sorpresa del observador hizo todavía más divertida la escena.

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Quién es Gustavo, el hombre que es igual a Diego Maradona

Ante la viralización, los internautas llegaron al perfil de Instagram de Gustavo, quien comparte distintas publicaciones relacionadas con el ídolo argentino y se muestra orgulloso de su parecido. Además, en las últimas horas realizó un video para agradecer los comentarios y el cariño que recibió por parte de los usuarios.

“Quería subir este video en agradecimiento a todos por el apoyo brindado en este último tiempo. Tuve el privilegio de tener un parentesco con el más grande de todos los tiempos y qué lindo que ustedes lo sigan recordando de la mejor manera. Gracias por hacerme feliz”, escribió.

La foto de perfil de Gustavo es bastante particular, ya que se trata de una imagen creada con inteligencia artificial en la que aparece abrazado al ídolo argentino.

"Soy una persona sencilla, con un gran parecido a Nuestro Diego Armando Maradona", detalló en la descripción de su perfil el hombre oriundo de La Matanza.