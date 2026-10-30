Diego Armando Maradona cumpliría 66 años este viernes 30 de octubre y su figura continúa ocupando un lugar central en la historia del fútbol argentino y mundial. A casi seis años de su fallecimiento, el recuerdo del Diez permanece vigente a través de sus goles, sus títulos y las imágenes que marcaron a generaciones de hinchas.

Nacido el 30 de octubre de 1960 en Lanús, provincia de Buenos Aires, Maradona creció en Villa Fiorito y desde pequeño mostró condiciones extraordinarias para el fútbol. Su habilidad para gambetear, su zurda y su capacidad para superar rivales lo llevaron rápidamente a destacarse entre los jóvenes talentos del país.

El 20 de octubre de 1976, apenas diez días antes de cumplir 16 años, debutó en Primera División con la camiseta de Argentinos Juniors. Fue el comienzo de una trayectoria que lo llevaría a convertirse en una de las grandes leyendas del deporte.

De Argentinos Juniors a Boca y el fútbol europeo

Después de sus primeros años en Argentinos Juniors, Maradona llegó a Boca Juniors en 1981. Con el equipo de la Ribera conquistó el Torneo Metropolitano de ese año y fortaleció una relación con los hinchas xeneizes que se mantendría durante toda su vida.

En 1982 dio el salto al fútbol europeo para incorporarse al Barcelona de España, donde ganó la Copa del Rey, la Supercopa española y la Copa de la Liga.

Sin embargo, su etapa más importante a nivel de clubes comenzó en 1984, cuando fue transferido al Napoli de Italia.

En el conjunto napolitano se convirtió en una figura histórica. Ganó dos títulos de la Serie A, en las temporadas 1986-87 y 1989-90, además de la Copa Italia, la Copa de la UEFA y la Supercopa italiana.

Sus conquistas transformaron la historia deportiva del club y lo convirtieron en un símbolo de la ciudad de Nápoles, donde su imagen continúa presente en murales, homenajes y distintos espacios públicos.

México 1986: la consagración que lo convirtió en leyenda

El momento más importante de su carrera llegó en el Mundial de México 1986. Como capitán y principal figura del equipo dirigido por Carlos Salvador Bilardo, Maradona condujo a la Selección argentina hacia su segunda Copa del Mundo.

Durante aquel torneo protagonizó actuaciones inolvidables, especialmente en los cuartos de final frente a Inglaterra.

En ese partido, disputado el 22 de junio de 1986 en el estadio Azteca, convirtió dos de los goles más famosos de la historia del fútbol.

El primero fue conocido como "La Mano de Dios", mientras que el segundo quedó inmortalizado como "El Gol del Siglo", después de una jugada individual en la que eludió a varios futbolistas ingleses antes de definir.

Argentina ganó aquel encuentro por 2-1 y posteriormente superó a Bélgica en semifinales y a Alemania Federal por 3-2 en la final.

Cuatro años después, Maradona volvió a conducir a la Selección argentina hasta la definición del Mundial de Italia 1990, aunque esta vez el equipo cayó por 1-0 frente a Alemania Federal.

Sus últimos años como futbolista y su etapa como entrenador

Su última participación en una Copa del Mundo se produjo en Estados Unidos 1994. Allí disputó dos partidos antes de quedar excluido del torneo tras un control antidopaje positivo.

Después de sus experiencias en Sevilla y Newell's Old Boys, Maradona regresó a Boca Juniors en 1995, donde jugó hasta su retiro definitivo.

El 25 de octubre de 1997 disputó su último encuentro profesional, precisamente frente a River Plate, en el estadio Monumental.

Tras dejar la actividad como jugador, inició una carrera como director técnico que incluyó experiencias en clubes argentinos y del exterior.

Uno de sus mayores desafíos llegó cuando asumió la conducción de la Selección argentina, a la que dirigió durante el Mundial de Sudáfrica 2010.

Aunque no consiguió repetir los éxitos obtenidos como futbolista, su presencia volvió a despertar una enorme expectativa entre los hinchas argentinos.

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Un legado que permanece más allá del fútbol

Diego Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, en la provincia de Buenos Aires. Su muerte provocó una profunda conmoción en Argentina y en distintos países del mundo.

Desde entonces, su figura continúa siendo recordada mediante homenajes, canciones, murales y reconocimientos en estadios y espacios públicos.

Boca Juniors, uno de los clubes más importantes de su carrera, publicó este viernes un video especial para conmemorar su cumpleaños número 66. En las imágenes, hinchas de diferentes generaciones simulan una llamada telefónica al cielo para expresarle su cariño y agradecimiento.

Más allá de sus logros deportivos, Maradona se convirtió en un fenómeno cultural que trascendió fronteras. Su historia, desde las calles de Villa Fiorito hasta levantar la Copa del Mundo, sigue siendo parte fundamental de la identidad del fútbol argentino.

A 66 años de su nacimiento, el Diez permanece en la memoria colectiva como protagonista de algunos de los momentos más emocionantes de la historia del deporte.