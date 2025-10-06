En el universo de las redes sociales, Cande Ruggeri comparte momentos cotidianos, su crecimiento como madre y también aquellos gestos de intimidad familiar que logran conectar con miles de seguidores. A días de haber anunciado su compromiso con Nicolás Maccari, el padre de su hija Vita, la influencer volvió a captar la atención con un desafío tierno y divertido dedicado a la pequeña, pero que terminó involucrando y emocionando a toda su comunidad online.

A través de su cuenta de Instagram, Cande compartió un clip que rápidamente se volvió viral: la protagonista absoluta fue Vita, quien esta vez se enfrentó a una de las pruebas más difíciles para cualquier niño: resistir la tentación de una golosina hasta que sus padres le dieran permiso para comerla. “Mirá, lo dejo un segundo acá, mami y papi van a la cocina y viene. No lo abras todavía”, le advirtió Ruggeri, mientras depositaba la dulce tentación sobre la mesa frente a la mirada atenta y divertida de la nena, quien con ambas manos en la cabeza transmitía sin decir una palabra la batalla interna que estaba por librar.

Apenas los adultos abandonaron la habitación, la pequeña no tardó en acercarse al tesoro prohibido, observándolo de cerca, calculando probablemente si valía la pena o no desobedecer. Pero la duda duró solo segundos: se inquietó, miró, y finalmente se retiró discretamente para regresar sentada al sillón. Atenta a los movimientos de su hija, Cande consultó desde detrás de cámara. “No lo estás abriendo, ¿no?”. La respuesta de Vita fue un “no” tajante y seguro, un retrato de autocontrol que cualquier mamá celebraría.

El juego estuvo lejos de terminar allí. “¿Tenés ganas de abrirlo?”, insistió la influencer, atenta al menor gesto de la nena. “Sí”, confesó Vita sin filtro, con la honestidad desarmante de los chicos. “¿Pero lo abriste?”, volvió a chequear su mamá. Ella, firme, volvió a negarlo, demostrando que no había traicionado la confianza de sus padres. Entonces, y a modo de cierre, tanto Cande como Nicolás aparecieron por una puerta trasera, sorprendiendo a la niña y desatando una ola de abrazos y besos que ella intentó sortear para, finalmente, llegar al ansiado chocolate.

En la descripción del video, Ruggeri admitió entre risas y emojis lo que muchos pensaron apenas comenzó el reto: “Pensé que al segundo se lo iba a comer y no, ¡esperó! La amo”. La escena, grabada con naturalidad y sin poses, enterneció a miles de seguidores y recibió mensajes de felicitaciones y ternura de colegas y amigas, entre ellas Stephanie Demner, Mery del Cerro y Sofía Jujuy Jiménez.

El posteo también se llenó de reacciones espontáneas y relatos de seguidores que sintieron empatía o se reconocieron en el desafío: “Ay, era eterno ese minutito”; “Es hermosa”; “Me mata la carita que pone para esperarlos”; “Vitu tiene más paciencia que todos nosotros”; “Entre mirar a la cocina y el huevito, ¡no sabía qué hacer!”; “No le tenían confianza y los sorprendió ella a ustedes”, fueron solo algunos de los comentarios destacados entre cientos que celebraron el pequeño acto de autocontrol de la pequeña.

Este desafío viral y divertido mostró una faceta más de la maternidad de Ruggeri: cercana, presente, lúdica y también orgullosa del crecimiento y la templanza que Vita demuestra día a día. En una época donde todo suele medirse en tendencias, viralizaciones y likes, Cande apostó por una escena sencilla y real como la tentación y la espera, el autocontrol y el festejo familiar, logrando emocionar y arrancar sonrisas más allá de la pantalla.

El video es mucho más que un reto infantil: es un recordatorio de la importancia de la paciencia, la honestidad y la celebración de los pequeños grandes logros, tanto para hijos como para padres. La familia Ruggeri-Maccari, con humor y amor, suma una nueva anécdota a los recuerdos de una infancia compartida y deja claro que la ternura, la complicidad y la admiración pueden ser la base para cada nuevo capítulo que construyan juntos.