Dalma Maradona se mostró profundamente conmovida tras el cierre de los alegatos en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. En una entrevista, la actriz rompió en llanto al recordar a su padre y expresó el dolor que todavía siente por su ausencia, a casi seis años de su fallecimiento.

Al ser consultada sobre los recuerdos que conserva del exfutbolista, reconoció que atraviesa un momento de especial sensibilidad. "Estoy muy sensible", confesó antes de expresar: "Extraño todo. Más que nada lo extraño a él".

La hija mayor del Diez explicó que, aunque conserva numerosas fotografías y recuerdos familiares, nada logra reemplazar el contacto con su padre. "Tengo muchos recuerdos y muchas cosas a las que acudo todo el tiempo. Pero yo necesito abrazarlo", manifestó visiblemente emocionada.

"Extraño todo de mi papá" Dalma Maradona cuestionó que los acusados por la muerte de Diego Maradona "quisieron cambiar la causa para que las culpables" fueran ella y su hermana, y criticó: "Hay tanta gente que no tiene justicia, me parece mal". https://t.co/ZztlspHjGx — Corta (@somoscorta) October 23, 2026

El dolor que comparte con Gianinna

Durante la entrevista, Dalma contó que suele recordar a Diego junto a su hermana Gianinna. Ambas intercambian fotografías y anécdotas, aunque reconocen que esos momentos también profundizan la tristeza por su ausencia.

La actriz señaló que, cada vez que conversan sobre su padre, aparece la misma sensación: la necesidad de volver a hablar con él y abrazarlo.

Más allá del dolor familiar, Dalma también se refirió a las situaciones que atravesaron durante el proceso judicial. Cuestionó que, en determinados momentos, se intentara responsabilizarla a ella y a Gianinna por lo ocurrido.

"Yo ayer recapitulando me acordé que en un momento quisieron cambiar la causa para que las culpables seamos Gianinna y yo", afirmó. Según sostuvo, esas acusaciones no prosperaron por falta de pruebas.

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La espera por el veredicto

Dalma también habló sobre las expectativas de la familia ante la resolución judicial. Si bien reconoció la complejidad del trabajo que tienen por delante los jueces, aseguró que mantiene su confianza en el tribunal.

"Yo pido justicia para mi papá, del otro lado dirán que quieren estar absueltos. Pero bueno, la verdad es que ellos decidirán. Y yo confío mucho", sostuvo.

El juicio oral por la muerte de Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020, concluyó su etapa de debate el jueves 22 de octubre, después de 51 audiencias. El Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro fijó la lectura del veredicto para el 22 de diciembre de 2026, a las 12.

La confirmación de la fecha fue recibida con alivio por Dalma, quien celebró que la resolución llegue antes de que termine el año.

El proceso busca establecer las responsabilidades penales de los profesionales que participaron en la atención médica del exfutbolista durante sus últimos días de vida.