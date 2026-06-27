La muerte de Ernestina Pais a los 54 años conmocionó al mundo del espectáculo y dejó una profunda tristeza entre sus seres queridos. Uno de los mensajes más conmovedores fue el de su hijo, Benicio Guyot Pais, quien horas después de conocerse el fallecimiento compartió una fotografía junto a su madre en sus historias de Instagram.

En la imagen se los ve sonriendo a cámara, con Ernestina apoyando una mano sobre el hombro de Benicio.

Sin agregar palabras, el joven de 22 años eligió despedirla con un simple corazón entre ambos, un gesto que reflejó el profundo dolor por la pérdida. Benicio es el único hijo de la conductora, fruto de su relación con el fotógrafo Alejandro Guyot.

Ernestina Pais falleció este viernes tras ser embestida por una formación del Tren de la Costa cuando intentaba cruzar las vías con la barrera baja, en la intersección de Sáenz Peña y El Cano, en San Isidro.

La noticia generó una ola de mensajes de despedida de colegas, amigos y figuras del medio, que recordaron a la conductora por su trayectoria y su calidez humana.

El perfil bajo de Benicio y el orgullo que siempre expresó Ernestina

A lo largo de los años, Ernestina Pais contó en distintas entrevistas que su hijo siempre eligió mantenerse alejado de la exposición pública.

“A él no le cae en gracia ser citado”, había reconocido la conductora, aunque no ocultaba el enorme orgullo que sentía por él. “Pude haber hecho muchas cosas mal en esta vida, pero si en algo la pegamos con su padre es en el resultado de quien se convirtió. Porque Beni es ‘la bondad’. El ser más lindo que pudieras conocer”, expresó en una oportunidad.

Pais y Alejandro Guyot estuvieron en pareja entre 2000 y 2010 y, pese a la separación, mantuvieron una buena relación priorizando la crianza de Benicio. “Jamás le quitaría el padre a Benicio, porque yo sé bien de qué se trata”, había contado Ernestina. Incluso recordó que, cuando todavía convivían, evitaban discutir delante de su hijo: “Solo discutíamos por mail, para no angustiarlo”.

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Cómo se enteró Benicio de la muerte de su madre

Durante la emisión del viernes de LAM (América TV), Ángel de Brito reveló que efectivos de la Policía Bonaerense se dirigieron hasta el domicilio familiar para notificar a Benicio del fallecimiento de su madre.

Según detalló el conductor, los agentes llegaron a la vivienda luego del accidente para comunicar oficialmente la tragedia al joven.

Ernestina Pais viajaba a bordo de un Honda City rumbo al teatro Niní Marshall de Tigre, donde tenía previsto asistir a una función de El divorcio, la obra de José María Muscari protagonizada por Fabián Vena, Diego Ramos, Rochi Igarzábal y Romina Gaetani.

Sus compañeros se enteraron de la noticia cuando el público ya estaba ubicado en la sala y fue Diego Ramos quien anunció la suspensión de la función, sin explicar los motivos.