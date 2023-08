Se cumplieron mil días de la muerte de Diego Maradona y el recuerdo, que es permanente, se agudizó en las últimas horas por la necesidad de que, si hay culpables de su deceso, que paguen.

Es verdad que hay una causa en curso y que tiene a 8 imputados, pero la sensación es que la investigación viene lenta, que todo cuesta el doble pese a su apellido, a lo que representa.

Gianinna Maradona, que asiduamente comparte imágenes de su padre en redes sociales, está vez fue por más y le agregó, a la imagen diaria, un descargo desgarrador al posteo.

Dejó al descubierto su dolor, pero también esa necesidad de que se haga justicia.

Con los sentimientos a flor de piel, comenzó: “El tiempo no cura una p… mierda, el tiempo acomoda algunos sentimientos pero el dolor es intransferible. Se transita cómo se puede, batallando con mil frentes abiertos y un pedido de justicia constante”.

"Dalma y yo no vamos a parar, no nos van a doblegar. Cada día que pasa es un día menos para volvernos a encontrar, a donde sea que estés ojalá estés tranquilo, con tu hermosa sonrisa dibujada y no exista la tv. No se puede recomponer lo que nunca existió”, subrayó.

Lejos de terminar ahí, continuó: “1000 días sin poder abrazarte pero igual te llevo conmigo, estás en las risas de tus nietos, en los abrazos con mi hermana, en las caricias de mamá, en cada recuerdo de la hermosa familia de fanáticos que nos dejaste. Te amamos, Babu. Te juro que esa banda de mafiosos va a caer y cuando caigan, vamos a poder vivir en paz”.

“Hasta que nos volvamos a encontrar te sigo escribiendo desde acá. Seguí mandándome señales que me abrazan el alma, me hacen sentirte y me empujan a seguir. Gracias por ser mi Papá. Te extraño cada día un poco más”, cerró.