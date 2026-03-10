Muni Seligmann dejó atónitos a sus seguidores con una historia sobre Vicente, su bebé. Contó que se cayó del cambiador y se fracturó el cráneo, aunque no tuvo desplazamiento.

“Me enteré que es más común de lo que uno cree, pero eso no te alivia el dolor ni la preocupación”, explicó sobre la lesión, y dijo que ahora el nene usa un casquito blando para evitar más golpes mientras juega.

“La neurocirujana nos dijo que tenemos que tener mucho cuidado. Esto tarda de tres a seis meses en soldarse solo“, señaló.

Cómo fue el accidente en el que el bebé de Muni Seligmann se fracturó el cráneo

La ex Rebelde Way y Floricienta dio detalles de la caída de Vicente. “Mi chiquito de 10 meses se cayó del cambiador de su habitación, que es bastante alto. Escuché el estruendo y fui corriendo. No se desmayó, no se le fueron los ojos ni nada, no tenía ningún corte pero lloró mucho sin parar", relató.

En otro fragmento del video que compartió en Instagram, comentó que le sintió un huevo al tocarle la cabecita, por lo que no dudó en ir corriendo al consultorio de su pediatra.

“De ahí nos mandó a hacer una tomografía y cuando nos dieron los resultados era fractura de cráneo, sin desplazamiento. Nos tuvimos que trasladar en ambulancia a un lugar que se llama Fundación Hospitalaria, el cual no conocía pero lo recomiendo. Estuvimos tres noches internados en observación“, concluyó.

Vicente nació a principios de mayo de 2025. “Te amamos hijo. Estamos desbordados de emoción. Alto parto. Pensé que no iba a poder, pero se pudo. Nos estamos conociendo y procesando lo vivido”, escribió la querida animadora infantil en las redes junto a la primera foto del pequeño.