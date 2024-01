Este viernes en el Bailando 2023 (América), Flor Vigna no se pudo contener y dejó sin palabras a Marcelo Tinelli cuando lanzó un durísimo comentario contra Nico Occhiato.

Todo comenzó cuando la bailarina Martu Morales fue vinculada amorosamente con un futbolista y mientras contaba su historia Flor decidió intervenir desde el jurado y darle un polémico consejo.

👀 Martu Morales estaría saliendo con un jugador de fútbol y Flor Vigna aprovechó para tirarle un palito a Nico Occhiato



“No, futbolistas no. Son todos infieles”, le dijo la artista a la participante. “Me parece que las generalidades en un rubro, futbolistas no por tal cosa, me parece que no”, le frenó Marcelo.

Sin embargo, la jurado no le hizo caso y redobló la apuesta. "Los conductores, peores", sentenció. En medio del revuelo por el romance confirmado entre Flor Jazmín y Nico Occhiato, Ángel aprovechó para indagar en sus declaraciones y le preguntó irónicamente: “¿Los conductores son muy infieles, tenés alguna amiga que salió con uno?".

Entre risas, y haciendo una clara referencia a ella misma, Flor respondió: “Tengo una amiga muy cercana”. "¿Le metía mucho los cuernos?", siguió Ángel y ella aseguró que "puede ser". Para cerrar, le preguntó si fue con una bailarina, por Flor Jazmín, y ella concluyó: "Bailarina, actriz, todo...".