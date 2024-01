En mayo de 2020, la ex vedette recibió una de las peores noticias, cuando fue diagnosticada de leucemia mieloide aguda.Algunos años después,

"Otro año, otra etapa superada. Este 2023 fue bastante duro, pero sirvió para superarme otra vez. Esta enfermedad me volvió a poner en stand by, hubo momentos de mucha incertidumbres, miedo y dolor pero siempre abundó la esperanza y saqué fuerzas que nunca me imaginé tener", comenzó escribiendo en su posteo.

"Este fin de año y comienzo del nuevo quiero dedicarle este posteo a todos aquellos amigos que están atravesando por circunstancias desafortunadas, a ellos y a las personas que los rodean. Darles todo mi amor y pasarles un poco de esperanza", continuó.

Y antes de cerrar, decidió lanzar un gran mensaje a sus seguidores. "¿Porque qué sería de esta vida si no tenemos esperanzas? Fuck 2023 hello 2024".

Así fue la lucha de Celina Rucci contra la leucemia: “Fueron meses de quimio, pinchazos y pastillas”

En 2021, (46) contó que mieloide aguda y que decidió ocultarlo, incluso hasta de su familia, para no preocupar ni mucho menos que le tuviesen lástima. En aquel momento compartió que estaba enfrentando un tratamiento de quimioterapia y que se encontraba en recuperación. Hoy, a tres años de aquel duro proceso, se define en sus redes como "resiliente".

"Con ganas de exprimir esta vida", reza el perfil de Instagram de Celina Rucci, quien confesó que fue tal el cariño y el apoyo recibidos desde que hizo pública su enfermedad, que se sintió revitalizada. Además, desde el fondo de su corazón escribió un sentido mensaje con el que buscó concientizar y brindar fuerzas.

“A veces eso que más temés hacer es lo que te liberará. Los abrazo y deseo que todo ese amor que tienen y dan les vuelva el doble. Fuerza para los que necesitan apoyo. Doná sangre”, escribió Rucci en Instagram en marzo de 2021, junto a una foto de ella en la que se la ve posando sonriente, con el pelo corto, sin el pañuelo ni las pelucas que usaba hasta antes de contarlo.

“Mi mente estaba segura de que iba a poder con esto, y así fue. Después de seis meses de tratamientos, quimios, pinchazos y miles de pastillas, el 23 de noviembre mi doctor me dijo que ya no había rastros de células cancerígenas, lo que se supone es muy bueno, aunque todavía no se puede cantar victoria”, les contó a sus seguidores con profundo optimismo hace poco más de dos años, cuando por fin podía comenzar a despedirse de ese fantasma llamado leucemia.





El esperanzador mensaje de Celina Rucci

En 2022, al cumplirse un año de su tratamiento por leucemia, desde su descanso en las Islas Maldivas junto a su pareja, el médico cirujano Federico Girardi, Rucci brindó palabras de aliento para todos los que atravesaban una situación similar.

"Me aferré tanto a mis convicciones, que lo encaré como si fuera una prueba más que te da este gran aprendizaje que es vivir. Tuve miedo, pero lo combatí con risas y humor, tuve ansiedad, como todos, por no saber si había un futuro, pero me propuse vivir cada día como único e inigualable. Descubrí que me emocionaban tantas cosas simples y cotidianas que antes quizás no reparaba en ellas. Aprendí que hay gente hermosa, generosa y que te llegan al alma, pero no tienen tanta prensa como las almas oscuras que habitan entre nosotros", dijo.

Por último, relató convencida: "También aprendí a despojarme de los conceptos de perfección, me vi frente al espejo pelada, hinchada y dolorida pero sonreía de felicidad porque podía decirles a todos que los amaba y eso fue algo mágico. Hoy a un año de aquel día, he elegido continuar con todo ese aprendizaje, me tocaron esas cartas y jugué mi mejor partido. Acá nadie gana y nadie pierde, solo se trata de cambiar la mirada al mundo. Todos debemos aprender algo y tratar de ser unidos, las vueltas dan mucha vida".