Este sábado por la noche en Las Vegas se dio una cumbre de estrellas. Un momento que quedará sin dudas en el recuerdo de ambas y que obviamente fue captado por las cámaras de los espectadores. Hablamos de lo que sucedió entre Adele y Céline Dion, en el concierto de la primera de ellas y como parte de un momento muy íntimo, a puro llanto.

Adele tiene una inmensa admiración desde siempre por Céline. De hecho en una entrevista para la revista Vogue en 2021 describió que su “posesión más preciada” era un pedazo de chicle de su colega enmarcado. Ella misma destacó este “trofeo” como algo “increíble”, explicando que James Corden había conseguido dicho recuerdo durante sus grabaciones de Carpool Karaoke junto a Dion. “Sabía cuánto la admiraba y le hizo escupir su goma de mascar en un papel, y luego me la enmarcó”, recordó la británica de 36 años.

Por esa misma razón todo tiene un poco más de sentido lo que sucedió este sábado por la noche, cuando mientras interpretaba su icónico tema ‘When We Were Young’ notó la presencia de Dion en un palco lateral del Colosseum en el Caesars Palace. La emoción terminó por desbordarla y no logró contener las lágrimas.

En un video que rápidamente se viralizó en las redes sociales se puede ver cómo Adele se acerca a , quien estaba mirando el show acompañada por sus hijos Nelson y Eddy Angélil. Al momento de llegar a su encuentro, las cantantes se fundieron en un tremendo abrazo y mostraron visiblemente conmovidas.

El tierno encuentro en un concierto de Las Vegas

En ese mismo encuentro, la canadiense sujetó el rostro de la británica y le besó la mano. Tras unas palabras que intercambiaron a pura emoción, Adele regresó al escenario siendo un mar de lágrimas, mientras que se secaba los ojos, algo que también denotaba toda su emoción por este momento.

Particularmente, en 2018 Adele asistió a un concierto de Dion en el Colosseum y la visitó en los camarines. En ese momento, la mujer de 56 años escribió una dulce publicación en su cuenta de Instagram: “No pude hacer todos mis conciertos, ¡pero me encantó que Adele asistiera a uno de ellos… ¡La quiero mucho!”. Por su parte, la europea se sinceró: “¡Reina Céline! Qué espectáculo, uno de los momentos más destacados de mi vida. Gracias por la atención a tu público y tu increíble sentido del humor. ¡Feliz Año Nuevo, señora!”. ¡Admiración mutua!