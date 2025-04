Tras la victoria del Inter Miami por 3-1 ante Los Ángeles FC en el Chase Stadium, que le aseguró al equipo su pase a las semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf, Lionel Messi fue protagonista no solo dentro de la cancha, sino también fuera de ella. Luego de anotar dos goles decisivos, el astro argentino vivió un momento tan inesperado como especial: conoció en persona al cantante Lionel Richie, el artista que inspiró su nombre.

El encuentro fue compartido por Richie en sus redes sociales con una frase que resumió el significado del momento: “¡Cuando Lionel conoce a Lionel! Su madre le puso mi nombre... y aquí estamos. ¡Qué alegría conocerte después de tantos años!”. La publicación, acompañada de imágenes del encuentro, rápidamente se viralizó y reavivó la historia sobre cómo Jorge Messi y Celia Cuccittini eligieron el nombre de su hijo.

Tiempo atrás, Richie ya había reaccionado a la curiosa conexión con el futbolista. “Al principio pensé que era una broma. Luego busqué y vi que era verdad. Solo diré una cosa: entiendo que él no pueda cantar, y yo quiero dejar claro que no puedo jugar al fútbol”, bromeó el intérprete de éxitos como Hello, All Night Long y Say You, Say Me.

El histórico encuentro fue registrado por Dirk Vanoucek, colaborador del músico, y mostró a Messi luciendo una campera blanca mientras saludaba a Richie, vestido de negro. La imagen de ambos íconos —uno del fútbol y otro de la música— capturó la atención de fanáticos alrededor del mundo.

Lionel Richie, de 75 años, comenzó su carrera en los años 70 con The Commodores y se convirtió en una leyenda del pop en los 80. Ganador de múltiples premios, incluidos un Oscar y varios Grammy, fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2022.

Messi, por su parte, sigue enfocado en un apretado calendario con Inter Miami. Antes del enfrentamiento con Vancouver Whitecaps en las semifinales de la Concachampions, el equipo de Javier Mascherano jugará por la liga local ante Chicago Fire y Columbus Crew, líder de la Conferencia Este.

Lo que comenzó hace casi 40 años como una simple inspiración para un nombre, finalmente se concretó en un emotivo encuentro. Dos Lionel, dos leyendas de diferentes mundos, unidos por una coincidencia que hoy cobra un nuevo sentido.