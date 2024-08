La causa que tomó trascendencia nacional luego de que se divulgaran los videos en los que empresario millonario le robaba a su vecino en el country Altos de la Ribera (Santo Tomé) terminó en condena.

Lucas Nasim, de 45 años, admitió su responsabilidad al firmar un juicio de procedimiento abreviado que este martes fue presentado ante el juez penal Luis Octavio Silva. Además del robo, el empresario reconoció haber amenazado con un arma de fuego a otro vecino.

La fiscal Rosana Marcolín y los defensores particulares Martín Durando y Néstor Oroño acordaron la condena a 3 años de prisión en suspenso y la imposición de una serie de reglas de conducta.

Como parte de éstas, Nasim aceptó someterse a un tratamiento psicológico en el Sanatorio Adventista del Plata, más conocido como Puiggari, ubicado en Libertador San Martín (Entre Ríos). Fue derivado por un psiquiatra, quien efectuó una orden de internación por ideaciones suicidas, trastorno obsesivo compulsivo y cleptomanía.

El condenado también aceptó restituir hoy, 13 de agosto, los 20 millones de pesos y 15 mil dólares que sustrajo de la vivienda de Oscar Gómez el 31 de julio.

"Cometí un error"

Con gran congoja, Gómez presenció la audiencia. Tras ser condenado, Nasim pidió dirigirse a él.

"Quiero mirarlos a la cara y pedirle disculpas por lo sucedido. Me aproveché de su bondad. Lo digo de corazón, no para quedar bien con nadie. No le puedo dar una explicación de por qué hice lo que hice, pido disculpas y ojalá que en el futuro, cuando termine mi condena, volvamos a ser buenos vecinos, como creo que lo fuimos".

"No se sienta mal, es una cuestión mía, yo he cometido un error y voy a pagar por el mismo", sostuvo Nasim al ver a Gómez angustiado.

Dos hechos

El empresario admitió haber ingresado al domicilio de su vecino el 31 de julio alrededor de las 19.30.

Forzó la cerradura de la puerta trasera, introduciendo un elemento en la misma para dañarla y así logró entrar al inmueble. De allí sustrajo 20 millones de pesos que había en una bolsa, que era la recaudación de las distribuidoras que posee la víctima.

Luego, Nasim se dirigió hasta una habitación, y del interior de un ropero extrajo otra bolsa que contenía 15 mil dólares, los cuales iban a ser utilizados para comprar una camioneta.

Las amenazas que también reconoció ocurrieron alrededor de un mes antes, el 26 de junio por la tarde. Nasim amenazó a otro vecino, esgrimiendo un arma de fuego, utilizando frases como: "Te voy a matar el perro", "te voy a romper el auto", "te voy a romper la casa", "salí cagón".

La víctima de este hecho, al igual que Gómez, prestó su conformidad con la realización del juicio abreviado.

El abreviado

Tras acordar la pena de 3 años de prisión en suspenso, la fiscalía valoró que Nasim prestó colaboración con la investigación, abriendo su casa y dando acceso a su celular, que no posee antecedentes y que se comprometió a restituir el dinero sustraído.

Durante el tiempo de condena no podrá acercarse a menos de 200 metros del perímetro del country Altos de la Ribera, tendrá prohibido contactarse y acercarse a las víctimas y sus familiares, no podrá tener ni portar armas y deberá abstenerse de consumir estupefacientes y abusar de bebidas alcohólicas. También tendrá que someterse al control del Patronato de Liberados.

Este martes por la tarde Nasim se internará en Puiggari.

El jardinero

Al ser consultada por los rumores de que habría un jardinero preso injustamente por un robo también ocurrido en el country, delito que se dice que habría sido cometido por Nasim, la fiscal aclaró que "no hemos conseguido ninguna evidencia de la existencia de este jardinero".

"Entiendo que lo que puede pasar es que se haya liberado alguna orden de detención y que haya habido alguna imputativa, pero no que esté actualmente privado de la libertad", explicó Marcolín.

"Yo creo que a esta altura ya sabríamos si hay una persona en prisión preventiva y su identidad", pero "nadie ha aparecido, ni familiares del hombre supuestamente privado de libertad ni denunciantes", ni se han presentado ante la fiscalía.