Florencia Peña y El Puma Goity volvieron a tener un cruce en TV por la repetición de Poné a Francella (Telefe). Todo ocurrió al aire del programa de Mirtha Legrand donde ambos artistas estuvieron como invitados.

“Ay, la discusión que tuvimos, los enemigos”, ironizó la actriz cuando la diva le preguntó por el fuerte ida y vuelta que tuvieron hace unas semanas por el regreso del ciclo humorístico a la pantalla.

“Pasó hace 25 años, y yo pienso que hay algunas cosas que trascienden el humor y otras que no por cuestiones que tienen que ver más con el feminismo”, lanzó Flor en La noche de Mirtha (eltrece) mientras explicaba su opinión sobre la repetición.

Flor Peña y El Puma Goity debatieron sobre la repetición de "Poné a Francella". (Foto: captura eltrece)

“Una vez que metemos un programa argentino de humor, en la TV abierta, en Telefe, por favor colaboremos. Me pareció un análisis demasiado fino para un sketch”, opinó El Puma por su parte sobre las palabras de su colega.

Sobre esa misma línea, hizo una comparación con uno de los papeles que él hacía en el programa. “Yo hacía un personaje de un homosexual que acosaba a Guillermo (Francella). Pero de eso no se habla. Entonces yo desde hombre tendría que decir ¿por qué lo acosa? Entonces hay modas también, si me pongo en bobo, también...”, expresó Goity.

Por otro lado, Flor siguió firme en su postura. “Con Sambucetti, el papá de la nena, a mí me pasó algo que tiene más que ver con una cuestión femenina. Entiendo la postura del Puma y que tiene que haber un debate sobre de qué nos podemos reír”, analizó la actriz.

Fue así que Peña usó una frase que le dice su hijo Juan Otero: “Mis traumas, mis chistes”. Con esto, la artista quiso explicar que el humor actual busca ironizar con situaciones propias, pero no “burlarse” del resto. “El humor siempre es el lugar incómodo, en el que interpelás al otro. Pero todavía no nos pusimos de acuerdo sobre de qué nos podemos reír”, recalcó.

Qué había dicho Florencia Peña sobre la repetición de “Poné a Francella”

“Para mí está pasado, no da que lo pasen de nuevo”, respondió ante la pregunta de Nati Jota en el programa Sería Increíble (Olga) sobre qué sentía acerca del regreso a la televisión del programa. “¿Eso se pregunta, se consulta o se habla? ¿Alguien te dijo ‘che Flor, lo vamos a volver a pasar’ o estás como nosotros que prendimos la tele y lo vimos?”, quiso saber Homero Pettinato.

La actriz explicó por qué está en contra de la vuelta de "Poné a Francella". (Captura: Telefe)

“Quiero explayarme porque esto va a ser titular... yo amé hacer ‘Poné a Francella’, amo laburar con Guille, creo que soy la mujer con la que más trabajo, nos entendemos muy bien, aprendí mucho de él, me divierto mucho con él, pero yo creo que el humor tiene que ver con las épocas”, reflexionó.

Asimismo, cerró: “Si hoy vemos a Olmedo, uno puede entenderlo mirando para atrás y diciendo ‘ese es el humor del que nos reíamos’, pero si lo ponés hoy, no te reís. Me parece que están fuera de contexto... Hoy ‘El Manosanta’ haciéndole cosas con la mano en el c... a una chica no va”.