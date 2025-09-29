Ariel Giménez, el sexto detenido por los crímenes de Morena Verdi (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15), se negó a declarar ante el fiscal Adrián Arribas, según supo la agencia Noticias Argentinas.

Se trata del acusado que habría sido contratado para cavar los pozos a fin de enterrar los cuerpos de las tres víctimas, los cuales fueron cubiertos con una carpeta de hormigón.

Miguel Villanueva Silva, de 25 años; María Celeste González Guerrero (28); Daniela Ibarra (19) y Andrés Parra (18), los primeros cuatro arrestados se encuentran alojados en el complejo de Melchor Romero, en las inmediaciones de La Plata.

A su vez, Lázaro Víctor Sotacuro, de nacionalidad boliviana, pero con documento argentino, fue atrapado el viernes en Villazón y las autoridades concretaron su extradición.

Este hombre era el chofer de la camioneta blanca en la que llevaron a las tres chicas desde La Matanza hasta Florencio Varela, donde finalmente fueron salvajemente asesinadas.

En tanto, continúa la búsqueda de Julio Valverde, alias “Pequeño J”, el peruano que lideraba la banda y que ordenó los asesinatos tras corroborar que una de las jóvenes le había robado droga, y de Matías Agustín Ozorio, de 23 años, sobre quien pesa una orden de captura internacional.