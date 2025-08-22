Siniestro vial
El jugador de Central Kevin Gutiérrez sufrió un choque en la autopista: el cinturón le salvó la vida, pero quedó internado
En la mañana del viernes, el juvenil Kevin Gutiérrez, de Rosario Central, chocó su Peugeot 208 contra un camión en la autopista Rosario-Buenos Aires, a la altura del peaje de General Lagos; salió caminando gracias al cinturón y el airbag, y fue trasladado al Sanatorio Mapaci sin lesiones graves.
Kevin Gutiérrez, futbolista de Rosario Central, protagonizó un choque este viernes a la mañana cuando se dirigía al predio de Arroyo Seco.
El siniestro tuvo lugar en la zona del peaje de General Lagos, en la autopista Rosario-Buenos Aires. El Peugeot 208 que manejaba Gutiérrez -de 19 años- quedó completamente destruido tras impactar contra un camión.
Juan Calabrés, representante del futbolista, habló en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, y explicó: “Para llevar tranquilidad, Kevin salió caminando del auto. Fue 200 metros antes del peaje. Lo salvaron el cinturón de seguridad y el airbag. Él está bien”.
“De Corredores Viales me dijeron que la autopista estaba muy cargada de ambas manos por los accidentes previos”, indicó, y completó: “Venía solo. Si hubiera habido un acompañante la pasaba peor. Los chicos del plantel se acercaron al lugar”.
El joven volante fue trasladado al Sanatorio Mapaci, donde será evaluado. El club precisó que las lesiones sufridas no fueron de gravedad.