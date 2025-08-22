Kevin Gutiérrez, futbolista de Rosario Central, protagonizó un choque este viernes a la mañana cuando se dirigía al predio de Arroyo Seco.

El siniestro tuvo lugar en la zona del peaje de General Lagos, en la autopista Rosario-Buenos Aires. El Peugeot 208 que manejaba Gutiérrez -de 19 años- quedó completamente destruido tras impactar contra un camión.

Juan Calabrés, representante del futbolista, habló en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, y explicó: “Para llevar tranquilidad, Kevin salió caminando del auto. Fue 200 metros antes del peaje. Lo salvaron el cinturón de seguridad y el airbag. Él está bien”.

“De Corredores Viales me dijeron que la autopista estaba muy cargada de ambas manos por los accidentes previos”, indicó, y completó: “Venía solo. Si hubiera habido un acompañante la pasaba peor. Los chicos del plantel se acercaron al lugar”.

El Club Atlético Rosario Central informa que el jugador juvenil Kevin Gutiérrez sufrió en la mañana de hoy un accidente automovilístico mientras se dirigía al entrenamiento matutino, hecho que no tuvo consecuencias de gravedad. El futbolista se encuentra en buen estado y fue… pic.twitter.com/dOqre3VOuV — Rosario Central (@RosarioCentral) August 22, 2025

El joven volante fue trasladado al Sanatorio Mapaci, donde será evaluado. El club precisó que las lesiones sufridas no fueron de gravedad.